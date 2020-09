Case dell’acqua Acea: ecco dove si trovano i nasoni hitech a Roma

L’evoluzione odierna delle fontanelle romane sono le “Case dell’acqua”, un progetto firmato Acea che coniuga sostenibilità e innovazione.

Le Case dell’acqua sono fontanelle hi-tech, dove è possibile ricaricare tablet e smartphone, oltre a consultare informazioni di pubblica utilità attraverso i display digitali di cui sono dotate. E ovviamente bere gratuitamente acqua potabile liscia e frizzante.

Sono installate in varie zone della città e della provincia di Roma, per offrire gratis a cittadini e turisti acqua fresca di qualità, naturale o frizzante: sono le “Case dell’Acqua” di Acea, vere e proprie fontane tecnologiche.

Diversi i servizi offerti dalle “Casine”, in primis la possibilità di approvvigionarsi liberamente di acqua fresca (9 gradi) e controllata, sia naturale che gassata, con dosi da bicchiere oppure da 1 litro.

Al “nasone tecnologico” è inoltre possibile ricaricare per strada il proprio cellulare o tablet attraverso porte Usb appositamente installate, o consultare informazioni di pubblica utilità (meteo, info sul quartiere, comunicazioni Acea) su uno schermo ad alta definizione.

Le nuove fontane tecnologiche portano significativi vantaggi, soprattutto per quanto riguarda la sostenibilità ambientale e le tasche dei cittadini: a fronte di un’erogazione prevista di circa 60mila metri cubi di acqua all’anno, si stima infatti un risparmio di 1.800 tonnellate di bottiglie di plastica, pari a 5mila tonnellate di Co2 in meno emesse nell’etere per la loro produzione, trasporto e smaltimento. Una famiglia tipo di tre persone può risparmiare fino a 130 euro all’anno per l’acquisto di acqua minerale.

Gli impianti sono installati nelle piazze, nei mercati e nelle ville storiche, attraverso un percorso condiviso con i Municipi.

Per trovare l’ubicazione della casa dell’acqua nella propria zona, andare sul sito: www.acea.it/it

Mettere l’indirizzo o il cap desiderato. Avviare la ricerca.

Le case dell’Acqua aperte a Roma

Per ulteriori aggiornamenti, si rimanda al sito ufficiale.

ROMA MERCATO APPAGLIATORE – Via Appagliatore (Ostia)

ROMA LA FORNACE – Via delle Testuggini

ROMA AUDITORIUM – P.le De Coubertain

ROMA LARGO BORGHI

ROMA MERCATO LAURENTINO – Via Francesco Sapori snc

ROMA MAGLIANA MERCATO – VIA PESCAGLIA, FR.CIV.12/C

ROMA MERCATO SERPENTARA – Via V. Talli interno mercato

ROMA CIPRO – Fermata metro Via Frà Albenzio

ROMA COLOSSEO – Fermata metro

ROMA OTTAVIANO – Fermata metro V.le G.Cesare/Ottaviano

ROMA P.LE OSTIENSE SEDE ACEA

ROMA PARCO BERGAMINI – Via Raffaele Calzini int parco

ROMA PARCO MASSIMINA – Via Giuseppe Vanni

ROMA Piazza Capecelatro

ROMA PIAZZA ORMEA

ROMA STAZIONE FS S.PIETRO – Piazzale esterno stazione

ROMA UNIVERSITA’ ROMA TRE – Via Ostiense 159

ROMA Via della Tenuta di Torrenova

ROMA BENEDETTO CROCE – Via Benedetto Croce

ROMA VILLA LAZZARONI – Interno Villa Lazzaroni

ROMA MERCATO TUFELLO – P.le degli Euganei