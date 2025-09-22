Laghetti azzurri, salti d’acqua e natura che esplode di colori autunnali: 5 cascate del Lazio perfette per un bagno rigenerante.

L’autunno è ormai arrivato e, come ogni anno, colora di rosso e oro i boschi del Lazio e le sue cascate diventano mete ideali per farsi un bagno fuori stagione. Tra specchi d’acqua cristallina e percorsi immersi nella natura, la regione custodisce veri paradisi segretidove è possibile rilassarsi e rigenerarsi anche a ottobre, lontani dalla folla estiva e dall’afa più snervante. Ma di quali cascate stiamo parlando? Scopriamole insieme!

Cascata del Picchio, il segreto di Nepi

Nella Tuscia Viterbese, a pochi passi da Nepi, la Cascata del Picchio ci sorprende con due salti spettacolari che si gettano in una piscina naturale dalle acque limpide. Raggiungerla richiede un po’ di cammino, ma il contesto selvaggio ripaga con un paesaggio che sembra uscito da una fiaba.

Monte Gelato, il set naturale più amato di tutti

Tra Roma e Viterbo, nel Parco della Valle del Treja, le Cascate di Monte Gelato regalano uno scenario da sogno. Boschi, canyon e rovine romane incorniciano piccoli salti d’acqua che formano laghetti invitanti: un luogo perfetto per un bagno rigenerante o una passeggiata autunnale.

Le cascate di Trevi e il fascino dell’antico: il Lazio che stupisce

Immerso nei Monti Simbruini, il salto delle Cascate di Trevi si tuffa in un laghetto azzurro che anche ad ottobre ha il suo perché. Natura e storia si intrecciano: poco lontano restano i resti di un acquedotto romano e di una villa imperiale, testimoni di un passato che convive con la forza dell’acqua.

Laghetto di San Benedetto, la gemma di Subiaco

Ai piedi del borgo di Subiaco, il fiume Aniene forma una cascata che scende in una piscina naturale di colore turchese. Conosciuto come Laghetto di San Benedetto, è facile da raggiungere e offre un colpo d’occhio spettacolare, un piccolo paradiso balneabile incorniciato da boschi silenziosi.

Rioscuro, la gola segreta

Nella valle dell’Aniene, vicino a Cineto Romano, le Cascate di Rioscuro scorrono tra pareti rocciose e vegetazione rigogliosa. Il sentiero che vi conduce è breve e suggestivo, fino a un laghetto dove anche in autunno l’acqua invita a un tuffo rinfrescante in totale quiete.

Photo Credits: Shutterstock