Casanova Opera Pop in scena per Fondazione AIRC a Roma

Il kolossal di teatro musicale, composto da Red Canzian, per raccontare la straordinaria figura di Giacomo Casanova, dedica la serata di venerdì 20 gennaio a Fondazione AIRC per raccogliere nuove risorse per i migliori ricercatori impegnati in progetti per la prevenzione, la diagnosi e la cura del cancro.

Dopo il grande successo di Venezia e Milano, Casanova Opera Pop ha conquistato anche la Capitale: in scena per 2 settimane al Teatro Brancaccio di Roma, venerdì 20 gennaio alza il sipario per una serata speciale a sostegno di Fondazione AIRC per la ricerca sul cancro. Un appuntamento fortemente voluto da Red Canzian, autore e produttore di questo straordinario spettacolo. Casanova Opera Pop porta il pubblico nelle atmosfere della Venezia del ‘700 per ripercorre alcune delle vicende della incredibile vita di Giacomo Casanova. Uno show in due atti con 21 straordinari performer sul palco – 11 cantanti attori e 10 ballerini acrobati che coinvolgono lo spettatore con due ore di musica, 35 brani cantati dal vivo, 30 cambi di scena, scenografie immersive e scelte stilistiche innovative. Un vero e proprio viaggio a ritroso tra bacari, calli, Palazzi della nobiltà dove si alternano momenti corali della storia, i fastosi Carnevali della laguna e gli episodi salienti della storia di Casanova. “Sono felice di essere riuscito a creare questo gemellaggio virtuoso tra il mondo dello spettacolo e quello della ricerca oncologica – spiega Red Canzian – Credo sia giusto far arrivare al pubblico un messaggio di impegno anche in queste occasioni più leggere. Il cancro è un tema assolutamente trasversale che riguarda tutti noi, io per primo l’ho dovuto affrontare e so bene quanto sia importante il lavoro dei ricercatori di Fondazione AIRC per arrivare a trovare diagnosi sempre più precoci e trattamenti più efficaci e mirati per tutti i pazienti”. I biglietti dello spettacolo Casanova Opera Pop di venerdì 20 gennaio sono disponibili: www.ticketone.it/event/casanova-opera-pop-teatro-brancaccio-15560797/?affiliate=IGA Fondazione AIRC ringrazia Red Canzian per il sostegno alla missione.