Nel cuore della Città del Vaticano, a pochi passi dalla Basilica di San Pietro, sorge Casa Santa Marta, una struttura discreta ma centrale nella vita della Chiesa. Situata in Via di Santa Marta, si affaccia sull’omonima piazza, sul lato sud della basilica, nei pressi della storica sagrestia. Pur lontana dalle luci della ribalta, Casa Santa Marta è stata negli ultimi anni uno dei luoghi più significativi del pontificato di Papa Francesco.

Nata come casa di accoglienza per cardinali e prelati, Casa Santa Marta ospita regolarmente membri del clero e rappresentanti della Chiesa in visita o in servizio temporaneo presso la Santa Sede. È anche la struttura utilizzata durante i conclavi: qui risiedono i cardinali nei giorni dell’elezione del nuovo pontefice.

La casa si sviluppa in una forma a H, con due corpi paralleli collegati da un braccio centrale trasversale. Cinque piani e un seminterrato ospitano 105 camere, di cui 26 singole, oltre a un appartamento di rappresentanza. Ogni ospite dispone di spazi privati come camera, studio, lavanderia e servizi.

La camera 201, situata al secondo piano e affacciata sopra il portone d’ingresso, è quella che Papa Francesco aveva scelto come sua dimora: uno studio con salottino, camera da letto e bagno. Uno spazio semplice, coerente con il suo stile di vita.

Al pianterreno si trovano ambienti comuni come la sala da pranzo, saloni polivalenti e una cappella interna. All’esterno, tra l’edificio e le Mura Leonine, si trova la cappella della Santissima Trinità, luogo di preghiera e meditazione, con tre navate, altare in marmo e un organo positivo donato da Giovanni Paolo II.

Casa Santa Marta non è solo una struttura funzionale: è un luogo di spiritualità quotidiana, silenziosa, vissuta lontano dai fasti, ma vicina alla vita reale della Chiesa. Al suo interno si trovano diverse cappelle minori, usate dagli ospiti per la celebrazione privata della Messa.

Dall’alto della cupola di San Pietro, Casa Santa Marta appare come un angolo di serenità all’interno della Città del Vaticano. Dopo la morte di Papa Francesco, questa casa diventa anche un luogo della memoria, custode silenziosa di uno dei pontificati più umani e accessibili della storia recente.

