La casa di Raffaella Carrà a Roma è ancora invenduta, a cinque anni dalla sua morte. Com’è fatta e perché nessuno l’ha acquistata?

La casa di Raffaella Carrà a Roma continua a far parlare di sé per un motivo molto particolare: è rimasta ancora invenduta. A cinque anni di distanza dalla morte della showgirl, scomparsa nel 2021, nessuno si ha ancora acquistato un pezzo della storia dello spettacolo italiano. Ma com’è fatta davvero questa casa così speciale e perché non è stata venduta?

Com’è fatta la casa di Raffaella Carrà a Roma (ancora invenduta): nove camere, sauna e sala trucco

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. La casa si trova in via Nemea, a Vigna Clara. Occupa il primo piano di una palazzina del complesso Due Pini con una superficie di 384 metri quadrati interni, che comprende 36 di balconi e nove camere da letto.

LEGGI ANCHE: Raffaella Carrà rivive a Roma con un ologramma: arriva il concerto con ballerini e laser 3D

Il salone è affiancato da una doppia sala da pranzo, mentre la camera padronale conserva una carta da parati rosa a fiori e un bagno in marmo con idromassaggio e sauna. Tra i particolari più insoliti spiccano il montacarichi che collega la cucina alla stireria, una palestra, la sala yoga e la stanza dove Raffaella si truccava prima di accogliere gli ospiti. Giancarlo Magalli, suo ex vicino di casa, ha paragonato la disposizione degli ambienti a quella di un Frecciarossa.

Oggi l’immobile risulta intestato all’erede Gian Luca Pelloni Bulzoni. La casa, nata dall’unione di quattro appartamenti, era stata messa in vendita nell’aprile 2022 per 2,1 milioni di euro. Il prezzo è sceso a 1,87 milioni, senza però riuscire a trovare ancora un acquirente, tanto che nel marzo 2025 l’annuncio è stato ritirato. Le dimensioni, la pianta allungata e la necessità di ristrutturare avrebbero reso la vendita più difficile.

Photo Credits: Shutterstock

Photo Credits: Shutterstock