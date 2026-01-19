Apre le sue porte al pubblico Casa Museo Kimeia, un luogo dove l’arte non è solo da osservare, ma da vivere con tutti i sensi. Qui, ogni visita guidata diventa un viaggio immersivo nel processo creativo, accompagnati direttamente dall’artista, senza auricolari o opuscoli: ogni opera racconta la propria storia attraverso mani, materiali e anima.
I visitatori avranno l’opportunità di percorrere la via della pittura, della scultura, dell’incisione e della materia, imparando a sentire l’arte in modo personale e profondo. Le tecniche ancestrali della creazione artistica prendono vita davanti agli occhi: dalla trasformazione della terra in pigmenti, ai colori e inchiostri ottenuti da piante e frutti, fino all’argilla che diventa scultura. La visita permette anche di scoprire l’arte incisoria, dalla linoleografia all’acquaforte e alla puntasecca.
Ogni gesto, ogni tecnica, è parte di un racconto in cui corpo, mente e anima si fondono, rendendo l’esperienza unica e immersiva.
Dettagli dell’evento:
- Evento: Visite guidate a Casa Museo Kimeia – il museo dell’arte e della trasformazione
- Quando: Su appuntamento, da mercoledì a domenica
- Orari: 16:00 – 19:30 (orari da concordare)
- Dove: Casa Museo Kimeia, Via Rodolfo Morandi 3, 00139 Roma
- Chiusure: Lunedì, martedì e dal 15 giugno al 25 settembre
- Ingresso: 10 € (gratuito fino ai 14 anni, per persone diversamente abili e accompagnatori; si segnala la presenza di barriere architettoniche)
Contatti:
- E-mail: info@casamuseokimeia.it
- Telefono/WhatsApp: +39 347 6884960
- Sito web: www.casamuseokimeia.it
Un’occasione imperdibile per chi desidera scoprire l’arte non solo con gli occhi, ma anche con il cuore.