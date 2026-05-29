A via Panisperna una casa ricoperta d’edera trasforma il cuore di Monti in uno degli scorci più suggestivi di Roma.

A Roma, nel cuore del Rione Monti, Via Panisperna custodisce uno di quegli scorci capaci di fermare il passo anche a chi la città la attraversa ogni giorno: una casa ricoperta d’edera che trasforma la strada in una piccola scena urbana, sospesa tra natura, pietra e memoria. Non è un monumento nel senso classico del termine, ma un dettaglio vivo, quasi domestico, che contribuisce a rendere questa via uno degli angoli più suggestivi della Capitale, nel quale la bellezza nasce dall’incontro tra storia e quotidianità.

Via Panisperna, una bellezza senza vetrine di lusso in una casa ricoperta d’edera

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Via Panisperna è stata indicata da una classifica europea di Time Out come la strada più bella d’Italia. Un riconoscimento curioso, perché non premia una via monumentale o legata allo shopping di lusso, ma un tratto urbano fatto di botteghe, trattorie, scorci improvvisi e vita di quartiere.

LEGGI ANCHE: — I “gioielli nascosti” di Roma, la classifica di The Guardian sui posti da visitare che i turisti non conoscono

È proprio questa dimensione a renderla speciale: una Roma meno patinata e meno turistica, ma profondamente riconoscibile. La casa avvolta dall’edera, con la sua “cascata” verde, diventa così il simbolo perfetto di un fascino che non ha bisogno di effetti speciali. Poco più avanti, verso Via dei Serpenti, si apre anche una vista splendida sul Colosseo, a ricordare quanto Monti sappia mescolare intimità e grande storia.

Il fascino della strada non è solo visivo. Via Panisperna è legata anche alla memoria dei celebri “Ragazzi di Via Panisperna”, il gruppo di fisici guidato da Enrico Fermi che negli anni Trenta lavorò presso il Regio Istituto di Fisica dell’Università di Roma, allora al civico 90.

Tra scienza, vicoli, trattorie e muri coperti di verde, questa via racconta una Roma stratificata: colta ma popolare, storica ma ancora vissuta. La casa ricoperta d’edera non è dunque solo uno sfondo da fotografare, ma una piccola soglia poetica dentro il paesaggio urbano di Monti.

Photo Credits: Alessia Malorgio