A poco più di un’ora da **Roma**, un borgo diventa la **casa di Babbo Natale**: mercatini nelle cantine, luci, sapori e magia per tutti.

A poco più di un’ora da Roma, tra vicoli di pietra e atmosfere da cartolina, c’è un borgo che con l’arrivo del Natale cambia volto e si trasforma in un piccolo mondo incantato. Qui la magia delle feste non si ferma alle luminarie: prende vita tra antiche cantine, mercatini, profumi golosi e sorprese pensate per tutta la famiglia. Un’occasione speciale per una gita fuori porta, tra tradizioni, artigianato e l’emozione di incontrare Babbo Natale.

Collalto Sabino si trasforma nel Paese di Babbo Natale: non è in Lapponia ma a due passi da Roma

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Il paese protagonista di questo cambiamento è Collalto Sabino, borgo medievale della provincia di Rieti, a circa 75 chilometri dalla Capitale. Qui torna la dodicesima edizione del Paese di Babbo Natale, organizzata dalla Pro Loco: il centro storico si veste a festa e le cantine aprono le porte ad artigiani e produttori locali.

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Fra i vicoli si può andare alla ricerca di regali originali e specialità del territorio. Non mancano musica e animazione per i più piccoli, mentre una cantina ospita tradizionalmente Babbo Natale, pronto a ricevere letterine e a posare per una fotografia.

Il calendario del 2026 prevede sei appuntamenti, programmati per il 22 e 29 novembre; e poi per il 6, 8, 13 e 20 dicembre. I mercatini e le attività sono in programma dalle 10 alle 18, mentre gli stand di street food chiuderanno alle 15.30.

L’ingresso è gratuito.

Da Roma si arriva in auto percorrendo l’A24, con uscita a Carsoli-Oricola e proseguimento per Collalto Sabino. Per confermare eventuali variazioni e avere informazioni, si può contattare la Pro Loco al 331 876 6590 oppure scrivere a ilpaesedibabbonatale@gmail.com.

Photo Credits: Shutterstock

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