La CIE è un documento elettronico che sostituisce la vecchia carta d’identità cartacea e offre numerosi vantaggi, come la firma digitale e l’autenticazione online

Ottenere la Carta d’Identità Elettronica (CIE) è diventato più semplice grazie a un sistema di prenotazione online e agli open day organizzati periodicamente nei municipi romani.

Scopriamo insieme come prenotare l’appuntamento e quali sono i servizi disponibili.

Per richiedere la CIE, il primo passo è prenotare un appuntamento online attraverso la piattaforma Prenotazioni CIE” del Ministero dell’Interno.

Il sistema è intuitivo e ti guiderà passo dopo passo nella prenotazione. Basterà inserire i tuoi dati personali, scegliere il comune in cui desideri effettuare la richiesta e selezionare la data e l’ora più comoda per te.

Open day carta identità Roma, prossimo weekend >

Per venire incontro alle esigenze dei cittadini, periodicamente vengono organizzati open day nei municipi romani, durante i quali è possibile richiedere la CIE anche nel weekend.

Questi eventi rappresentano un’ottima occasione per chi lavora durante la settimana e non può recarsi agli uffici anagrafici nei giorni feriali.

Cosa portare all’appuntamento

Al momento dell’appuntamento, è necessario presentare:

Un documento di riconoscimento valido (se ne possiedi uno)

Il codice fiscale

Due fotografie formato tessera recenti

Il pagamento dei diritti di segreteria (controlla l’importo esatto sul sito del tuo comune)

Dove richiedere la CIE a Roma

Puoi richiedere la CIE presso qualsiasi comune, anche se non è quello di residenza.



A Roma, sono numerosi i punti di rilascio, tra cui: