Nuovo appuntamento con gli open day dedicati alla carta d’identità elettronica (CIE), in programma sabato 11 e domenica 12 aprile. L’iniziativa prevede aperture straordinarie in diversi municipi e punti di rilascio per facilitare il rinnovo del documento.

Sabato 11 aprile saranno aperti i Municipi V, VI e VII, mentre domenica 12 resteranno operativi esclusivamente gli ex PIT e il punto di via Petroselli 52, che garantiranno il servizio per entrambe le giornate.

L’invito è rivolto in particolare ai cittadini ancora in possesso della carta d’identità cartacea, che avranno priorità nell’accesso durante gli open day. Si ricorda infatti che, a partire dal 3 agosto 2026, tutte le carte cartacee perderanno validità, indipendentemente dalla scadenza indicata.

Per accedere al servizio è obbligatoria la prenotazione, disponibile dalle ore 9 di venerdì 10 aprile fino a esaurimento posti sul portale Agenda CIE del Ministero dell’Interno.

Per completare la richiesta sarà necessario presentarsi con la prenotazione, una fototessera, una carta di pagamento elettronico e il vecchio documento.

Sedi e orari

Municipio V – Via Torre Annunziata 1: sabato 11 aprile, dalle 8.30 alle 15

Municipio VI – Via Duilio Cambellotti 11: sabato 11 aprile, dalle 8 alle 16.30

Municipio VII: sede di Cinecittà: sabato 11 aprile, dalle 8.30 alle 16 sede di Fortifiocca: sabato 11 aprile, dalle 8.30 alle 16



Gli sportelli di piazza delle Cinque Lune, piazza Sonnino, piazza Santa Maria Maggiore e via Petroselli 52 saranno aperti:

sabato 11 aprile dalle 8.30 alle 16.30

domenica 12 aprile dalle 8.30 alle 12.30

Le informazioni sugli open day vengono aggiornate settimanalmente sul portale ufficiale: si invitano i cittadini a consultare la home page per verificare sedi e disponibilità sempre aggiornate.