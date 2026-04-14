Nuovo appuntamento a Roma con gli open day dedicati alla carta d’identità elettronica (CIE), in programma sabato 18 e domenica 19 aprile. Per l’occasione sono previste aperture straordinarie in diversi Municipi e punti di rilascio, con l’obiettivo di facilitare il passaggio al nuovo documento digitale.

L’iniziativa è rivolta soprattutto ai cittadini che possiedono ancora la carta d’identità cartacea (CIC), ai quali sarà data priorità durante le giornate. È importante ricordare che dal 3 agosto 2026 tutte le carte cartacee non saranno più valide, indipendentemente dalla scadenza indicata.

Per accedere al servizio è obbligatorio prenotare un appuntamento, a partire dalle ore 9 di venerdì 17 aprile, attraverso il portale Agenda CIE del Ministero dell’Interno, fino a esaurimento dei posti disponibili. Al momento della richiesta sarà necessario presentarsi con prenotazione, fototessera, carta di pagamento elettronico e vecchio documento.

Orari e sedi

Sabato 18 aprile saranno aperti:

Municipio II (via Dire Daua 11), dalle 8.00 alle 13.00

(via Dire Daua 11), dalle 8.00 alle 13.00 Municipio XII (via Fabiola 14), dalle 8.30 alle 13.30

(via Fabiola 14), dalle 8.30 alle 13.30 Municipio XIII (via Aurelia 470), dalle 8.30 alle 13.30

Domenica 19 aprile:

Municipio VI (via Duilio Cambellotti 11), dalle 8.00 alle 16.30

Sia sabato che domenica saranno attivi anche gli sportelli di:

piazza delle Cinque Lune

piazza Sonnino

piazza Santa Maria Maggiore

via Petroselli 52

(sabato 8.30–16.30, domenica 8.30–12.30)

Inoltre, fino al 31 luglio, presso la sede di via Petroselli 52 saranno operative due nuove postazioni per il rilascio della CIE.

Gli open day proseguiranno anche nelle prossime settimane: i cittadini sono invitati a consultare regolarmente il portale istituzionale per rimanere aggiornati su date, sedi e disponibilità.