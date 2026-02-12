Nella giornata di sabato 14 è prevista l’apertura straordinaria dei Municipi V, VIII, XI e XV. Sabato 14 e domenica 15 aperti i PIT e il punto di rilascio di via Petroselli, 52.

Per poter richiedere la carta d’identità in occasione degli open day è sempre obbligatorio l’appuntamento, prenotabile a partire dalle ore 9 di venerdì 13 febbraio fino a esaurimento disponibilità sul sito Agenda CIE del Ministero dell’Interno .

Per espletare la richiesta bisognerà presentarsi muniti di prenotazione, di fototessera, di una carta di pagamento elettronico e del vecchio documento.

Orari apertura



MUNICIPIO V – La sede di via di Torre Annunziata, 1 sarà apertà sabato 14 febbraio dalle ore 8.00 alle ore 15.00;





MUNICIPIO VIII – La sede di via Benedetto Croce, 50 sarà aperta sabato 14 febbraio dalle ore 8.30 alle 15.30;

MUNICIPIO XI – La sede di via Portuense, 579 sarà aperta sabato 14 febbraio dalle ore 8.00 alle 14.00;

MUNICIPIO XV – La sede di Piazza Saxa Rubra 19 – Prima Porta sarà aperta sabato 14 febbraio dalle ore 8.30 alle ore 16.00.

Gli ex PIT di Piazza Santa Maria Maggiore, Piazza Sonnino, Piazza delle Cinque Lune e il punto di via Petroselli 52 saranno aperti sabato 7 dalle 8:30 alle 16:30 e domenica 8 dalle 8:30 alle 12:30.