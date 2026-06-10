Nuovo appuntamento a Roma con gli open day dedicati al rilascio della Carta d’Identità Elettronica (CIE). Sabato 13 e domenica 14 giugno saranno aperti in via straordinaria diversi sportelli anagrafici della Capitale per consentire ai cittadini di richiedere o rinnovare il documento.

L’iniziativa è rivolta in particolare a chi possiede ancora la carta d’identità cartacea. Dal 3 agosto 2026, infatti, tutte le carte d’identità cartacee non saranno più valide per l’espatrio e dovranno essere sostituite con la versione elettronica, indipendentemente dalla data di scadenza riportata sul documento.

Per accedere al servizio è obbligatorio prenotare un appuntamento tramite il portale Agenda CIE del Ministero dell’Interno. Le prenotazioni saranno disponibili dalle ore 9 di venerdì 12 giugno fino a esaurimento dei posti disponibili.

Cosa serve per richiedere la CIE

Per completare la pratica è necessario presentarsi con:

prenotazione dell’appuntamento;

una fototessera recente;

una carta di pagamento elettronico;

il vecchio documento d’identità.

Durante la procedura di rilascio o rinnovo, gli operatori dell’Anagrafe chiederanno inoltre alcune informazioni aggiuntive, tra cui l’altezza del richiedente, un indirizzo email e la modalità preferita per ricevere la nuova carta d’identità elettronica. I cittadini potranno infatti scegliere se riceverla a domicilio tramite raccomandata oppure ritirarla presso gli uffici municipali indicati.

Ai cittadini maggiorenni verrà inoltre chiesto di esprimere la propria volontà in merito alla donazione di organi e tessuti. Al momento della richiesta della CIE sarà possibile dichiarare il proprio consenso, il diniego oppure scegliere di non esprimersi. La decisione verrà registrata nel Sistema Informativo Trapianti e potrà essere modificata successivamente.

Le sedi aperte

Sabato 13 giugno saranno aperti:

Municipio VII, Piazza Cinecittà 11, dalle 8.30 alle 14.00;

Municipio VII, Via Fortifiocca 71, dalle 8.30 alle 14.00;

Municipio XI, Via Portuense 579, dalle 8.00 alle 14.00.

Saranno inoltre operativi gli sportelli di Piazza delle Cinque Lune, Piazza Sonnino, Piazza Santa Maria Maggiore e il punto di rilascio di Via Petroselli 52, aperti sabato 13 giugno dalle 8.30 alle 16.30 e domenica 14 giugno dalle 8.30 alle 12.30.

Fino al 31 luglio, inoltre, presso la sede di Via Petroselli 52 sono attive due nuove postazioni dedicate al rilascio della CIE dal lunedì al venerdì.

Un’ulteriore opportunità è offerta dall’Identity Point allestito presso il mercato Campagna Amica di Coldiretti Lazio in Via di San Teodoro, operativo tutti i sabati e le domeniche di giugno dalle 8.30 alle 14.30.

Roma Capitale invita i cittadini a consultare regolarmente gli aggiornamenti sugli open day pubblicati sul portale istituzionale per verificare sedi e disponibilità.