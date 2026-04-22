Nuovo open day dedicato alla carta d’identità elettronica in programma sabato 25 e domenica 26 aprile. Previste le aperture straordinarie degli ex PIT e il punto di rilascio di via Petroselli, 52.

L’invito è rivolto in particolare a chi è ancora in possesso della carta d’identità cartacea (CIC), che avrà priorità nell’accesso al servizio durante gli open day. Si ricorda infatti che dal 3 agosto 2026 tutte le carte d’identità cartacee cesseranno di essere valide indipendentemente dalla data di scadenza riportata sul documento.

Per poter richiedere la carta d’identità in occasione degli open day è sempre obbligatorio l’appuntamento, prenotabile a partire dalle ore 9 di venerdì 24 aprile fino a esaurimento disponibilità sul sito Agenda CIE del Ministero dell’Interno .

Per espletare la richiesta bisognerà presentarsi muniti di prenotazione, di fototessera, di una carta di pagamento elettronico e del vecchio documento

ORARI E SEDI

Gli sportelli di piazza delle Cinque Lune, piazza Sonnino, piazza Santa Maria Maggiore e via Petroselli 52 saranno aperti sabato 25 aprile dalle 8.30 alle 16.30 e domenica 26 aprile dalle 8.30 alle 12.30.



Fino al 31 luglio due nuove postazioni per il rilascio CIE saranno attive presso il punto di via Petroselli 52. Leggi i dettagli.

Priorità e prenotazione

⚠️ La priorità sarà garantita ai cittadini ancora in possesso della carta d’identità cartacea.

Per partecipare all’Open Day è obbligatorio prenotarsi. Le prenotazioni saranno aperte dalle ore 9 di venerdì 6 marzo fino a esaurimento posti, tramite il portale ufficiale del Ministero dell’Interno: Agenda CIE.

Documenti necessari

Per completare la richiesta sarà necessario presentarsi muniti di:

Prenotazione stampata o digitale

Fototessera recente

Carta di pagamento elettronica

Vecchio documento d’identità

Per maggiori informazioni su sedi e orari, è possibile consultare il link ufficiale: Info Open Day CIE.

L’iniziativa rappresenta un’opportunità per accelerare il rinnovo o il primo rilascio della Carta d’Identità Elettronica, garantendo maggiore comodità ai cittadini grazie agli sportelli diffusi sul territorio.