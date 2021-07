Carofiglio al Cinevillage di Roma Talenti

Al Parco Talenti lunedì 12 luglio alle 19.30 per il terzo appuntamento. Nei lunedì successivi Filippo La Porta, Mario Tozzi e Costantino D’Orazio. Ingresso libero, con orario coordinato con la proiezione dei film per consentirne la visione.

Una donna durissima e fragile. Un omicidio irrisolto e un padre in cerca di verità. Li racconta Gianrico Carofiglio,con “La disciplina di Penelope“ (Mondadori) che presenterà lunedì 12 luglio alle ore 19.30 nella Piazza del Parco Talenti (accesso da Via Ugo Ojetti, angolo Via Arrigo Cajumi) nell’ambito di LibriCineVillage conversando con Roberto Ippolito, direttore editoriale della rassegna.

Per la protagonista, la cui carriera è finita in seguito a un misterioso incidente, indagare sul delitto senza averne titolo è l’occasione per rimettersi in gioco e ritrovare se stessa. La sua inchiesta si snoda fra le vie sconosciute di Milano e i ricordi di una vita che non torna.

“La disciplina di Penelope“, che Gianrico Carofiglio presenta a LibriCineVillage, consegna una figura femminile dai tratti epici. Penelope è una donna carica di rabbia e di dolente umanità. Dopo un iniziale rifiuto si lascia convincere dall’insistenza di un vecchio amico, cronista di nera, a cercare la verità sull’omicidio per il quale non è stato individuato il colpevole. A chiedere di occuparsi del caso è il marito della donna uccisa per poter dare delle risposte alla propria bambina una volta cresciuta.

L’appuntamento è a ingresso è libero, con il rispetto delle necessarie regole di sicurezza sanitaria. Al termine è previsto il firmacopie, con il banco per la vendita allestito dalla libreria Scuola e Cultura.

L’orario degli incontri è coordinato con la proiezione alle 21.15 dei film del CineVillage organizzato dall’Anec Lazio e dall’Agis, in modo da consentirne la visione ai presenti.

Questi gli altri appuntamenti nei lunedì successivi, sempre alle 19.30:

19 luglio Filippo La Porta “Come un raggio nell’acqua. Dante e…” (Salerno)

26 luglio Mario Tozzi “Uno scomodo equilibrio” (Mondadori)

2 agosto Costantino D’Orazio “Vite di artiste eccellenti” (Laterza)

Roberto Ippolito, direttore editoriale di LibriCineVillage, è scrittore, giornalista e organizzatore culturale. Autore di libri d’inchiesta best seller sulla legalità e sulla cultura. L’ultimo è “Delitto Neruda” (Chiarelettere) con le rivelazioni sulla morte del poeta. Fra i precedenti “Ignoranti” e “Abusivi” (Chiarelettere), “Evasori” e “Il Bel Paese maltrattato” (Bompiani). Conoscitore del mondo letterario, dà vita a eventi che portano la cultura fra la gente nei luoghi più vari: centri commerciali, mondiali di nuoto, navi, aeroporti, pullman, scuole, musei, siti Unesco. Ha curato a lungo l’economia per “La Stampa”, è stato direttore comunicazione Confindustria e relazioni Luiss di Roma dove ha insegnato alla Scuola superiore di giornalismo.

