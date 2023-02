Carnevale a Roma e dintorni: 5 appuntamenti da non perdere

Il periodo più allegro dell'anno è arrivato, scopriamo insieme quali sono gli appuntamenti di Carnevale 2023 a Roma e dintorni da non perdere

Da qualche parte d’Italia qualcuno è già sceso in piazza a sfilare con musica, balli e maschere, il 17 gennaio è entrato il Carnevale che terminerà il 21 febbraio 2023. A Roma e dintorni sono tanti gli eventi al riguardo, tra tutti ecco quali sono i 5 appuntamenti da non perdere.

Carnevale a Roma e dintorni: eventi e programma

Il primo appuntamento da non perdere è il Carnevale al Pincio dove i Pattinatori del Pincio sono pronti ad accogliere grandi e piccini per festeggiare. La pattinata sarà simile a quella organizzata per Natale, dunque ideale anche per principianti.

Impossibile non partecipare all’evento all’Auditorium, da quelle parti torna la Tarantella del Carnevale: una grande festa per piccoli e grandi, dove maschere e danzatori tradizionali animeranno con musiche tradizionali un grande concerto alle ore 11 in Sala Sinopoli e una parata mascherata alle ore 13 negli spazi all’aperto dell’Auditorium.

Per non parlare del Carnevale di Frascati che si svolgerà dal 5 al 26 febbraio con un calendario ricco di eventi, incontri e sfilate. Ai Castelli Romani ogni anno ci sono maschere, sfilate, eventi e folklore, con i Pulcinella. Il Carnevale frascatano finisce con il rogo dell’enorme pupazzo di Pulcinella e con il corteo funebre che segna in modo simbolico il passaggio alla Quaresima.

Dal 29 gennaio al 21 febbraio, il Carnevale di Ronciglione accoglierà i turisti con una festa centenaria caratterizzata dalla sfilata di carri allegorici e maschere di una bellezza unica.

lnfine, il Carnevale Viterbese da sabato 18 a martedì 21 febbraio terrà compagnia a tanti visitatori che potranno seguire la sfilata dei carri allegorici e gruppi mascherati. Il percorso, quest’anno, è stato modificato: si giungerà a Piazza Verdi, dove, come da tradizione, sarà allestito un palco con musica e intrattenimento.

FOTO: SHUTTERSTOCK