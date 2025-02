Il periodo più allegro e divertente dell’anno è arrivato. Dal 17 gennaio, il carnevale è entrato a colorare le le nostre vite ma chi conosce le sue origini? Il Carnevale di Roma ha una lunga tradizione risalente all’Unità d’Italia. Già all’epoca le strade della città eterna venivano invase da feste, maschere che si ispiravano ai Saturnali degli antichi.

Carnevale a Roma, storia e curiosità

Non vi sono certezze sulle radici della celebrazione carnevalesca, tuttavia, nel corso degli anni è stato possibile fare una ricostruzione delle sue origini. Si tratta di una tradizione a metà strada fra il mondo greco e quello romano, all’interno di un sincretismo culturale risalente ai primi secoli del Cristianesimo.

Per quanto riguarda l’etimologia della parola Carnevale, dobbiamo fare riferimento alla fine del XIII secolo. In alcuni testi giullareschi si parla di questa festa.

Più comunemente si rimanda al latino con la parola “carnem levare”, vale a dire “eliminare la carne”, essendo l’ultimo giorno in cui era possibile mangiarla prima della Quaresima. Si fa riferimento anche a “l’addio alla carne”, o “carne levamen”. Se parliamo di “carnualia”,invece, ci si riferisce ai giochi campestri.

I saturnali e il Carnevale: il rapporto tra le due feste

Il Carnevale è legato anche alla religiosità pagana in particolare con la tradizione dei Saturnali.

Essi venivano celebrati a dicembre, fra il 17 e il 23. Si tratta di antiche festività legate al ciclo vitale del sole e alla profonda spiritualità in relazione al Sole Invictus e alla conclusione del ciclo naturale delle stagioni.

Quando finisce il carnevale

Quest’anno il carnevale terminerà il 2 marzo con l’ultimo giorno carnevalesco. In quella giornata si celebra il martedì grasso dove ancora una volta chi vorrà potrà mascherarsi e sfilare in alcuni eventi adibiti per l’occasione in tutta Italia.

FOTO: SHUTTERSTOCK