Dai Carnevali storici alle feste di quartiere, il Lazio offre un calendario ricchissimo capace di unire tradizione, spettacolo e spirito di comunità. Un’occasione perfetta per scoprire borghi, città e territori attraverso il linguaggio universale della festa.
Il Carnevale 2026 nel Lazio si annuncia più colorato che mai. Tra sfilate storiche, carri allegorici, maschere tradizionali e feste di comunità, da gennaio a febbraio la regione si trasforma in un grande palcoscenico a cielo aperto. Che siate amanti delle tradizioni popolari o in cerca di eventi per tutta la famiglia, qui trovate l’elenco completo e aggiornato dei Carnevali laziali, con luoghi e date, pronto all’uso.
Provincia di Roma (RM)
Frascati – Carnevale di Frascati
📅 1, 6, 8, 12, 15, 17 febbraio 2026
Uno dei Carnevali più antichi e sentiti dei Castelli Romani, tra sfilate, satire e maschere tradizionali.
Guidonia Montecelio – Carnevale di Guidonia
📅 dal 13 al 17 febbraio 2026
La città si riempie di magia e divertimento: il programma ufficiale con tutte le sorprese è in arrivo.
Carri allegorici e grande partecipazione cittadina.
Velletri – Carnevale Popolare Veliterno
📅 1, 8, 15, 17 febbraio 2026
Un Carnevale popolare che unisce tradizione e spettacolo.
Genzano di Roma – Carnevale Genzanese
📅 8, 12, 15, 17 febbraio 2026
Eventi diffusi e sfilate nel cuore dei Castelli Romani.
Fiumicino – Carnevale A Mare
📅 8 e 15 febbraio 2026
Maschere e carri in versione marittima.
Maccarese (Fiumicino) – Carnevale di Maccarese
📅 25 gennaio 2026
Grande festa gratuita con sfilata di carri allegorici, gruppi mascherati, musica itinerante, giostre, stand gastronomici e food truck. Evento organizzato dalla Pro Loco di Fregene-Maccarese con il patrocinio del Comune di Fiumicino.
Testa di Lepre (Fiumicino) – Carnevale di Testa di Lepre
📅 8 febbraio 2026
Palestrina – Carnevale Prenestino
📅 1, 8, 15, 17 febbraio 2026
Zagarolo – Carnevale Zagarolese
📅 8, 12, 15, 17 febbraio 2026
Tornano allegria, creatività e divertimento con maschere, sfilate, carri, musica e spettacoli per tutte le età.
San Vito Romano – Carnevale
📅 8, 14, 15, 17 febbraio 2026
Castel Gandolfo – Carnevale sul Lungolago
📅 7, 8, 14, 15 febbraio 2026
Carri allegorici, sfilate in maschera, street food, mercatini e animazione per bambini, con premiazione della maschera più bella.
Pavona (Albano Laziale) – Carnevale Pavonense
📅 12, 15, 17 febbraio 2026
Dieci carri allegorici lungo via del Mare per uno dei Carnevali più partecipati dei Castelli Romani.
Vicovaro – Carnevale Vicovarese
📅 8 e 15 febbraio 2026
Sfilate e intrattenimento musicale con DJ Zacom.
Tivoli – Carnevale Tiburtino
📅 dal 24 gennaio al 17 febbraio 2026
Un ricco calendario che coinvolge il centro storico e le frazioni, tra sfilate di carri, concorsi per bambini, musica, eventi culturali e il tradizionale corteo del Re Carnevale con la bruciatura del pupo finale.
Roma – Eventi carnevaleschi diffusi
📅 12–17 febbraio 2026
Animazioni, spettacoli e iniziative tra Via del Corso, Piazza del Popolo e Piazza Navona.
Provincia di Viterbo (VT)
Ronciglione – Carnevale di Ronciglione
📅 1, 8, 12, 14, 15, 16, 17 febbraio 2026
Uno dei Carnevali storici più famosi del Lazio.
Civita Castellana – Carnevale Civitonico
📅 17 gennaio, 8, 12, 15, 17 febbraio 2026
Caprarola – Carnevale Caprolatto
📅 8, 12, 14, 17 febbraio 2026
Sutri – Antico Carnevale Sutrino
📅 1, 8, 15 febbraio 2026
Vetralla – Carnevale
📅 17, 31 gennaio; 1, 7, 12, 14, 15, 17 febbraio 2026
Acquapendente – Carnevale
📅 7, 8, 14, 15, 17 febbraio 2026
Castel Sant’Elia – Carnevale locale
📅 25 gennaio 2026
Vitorchiano – Carnevale di Vitorchiano
📅 25 gennaio, 8 febbraio 2026
Monterosi – Carnevale
📅 1 e 15 febbraio 2026
Provincia di Frosinone (FR)
Pontecorvo – Storico Carnevale di Pontecorvo
📅 28 gennaio, 8, 15 febbraio 2026
Provincia di Latina (LT)
Latina – Carnevale di Latina
📅 7, 8, 15, 17 febbraio 2026
Carnevale Pontino (Borgo Vodice, Montenero, Pontinia, Latina, Cisterna, San Felice Circeo, Sabaudia)
📅 25 gennaio – 17 febbraio 2026
Formia – Carnevale
📅 15, 17 febbraio 2026
Minturno (Scauri) – Carnevale a Scauri – XXXIII edizione
📅 15 febbraio 2026
Il tradizionale Carnevale sul Lungomare di Scauri torna con la sua 33ª edizione: una grande parata di gruppi mascherati, il “Premio Mascherina” per le maschere più originali e il coinvolgimento attivo della comunità locale.
Provincia di Rieti (RI)
Poggio Mirteto – Carnevalone Liberato
📅 22 febbraio 2026
Uno dei Carnevali più anticonvenzionali d’Italia.
Casali di Poggio Nativo – Carnevale
📅 25 gennaio 2026
Carri mascherati, dolci tipici come frappe e castagnole e una grande festa di comunità in piazza San Silvestro Papa.
Fara in Sabina – Carnevale (Corese Terra, Passo Corese, Talocci, Canneto)
📅 25 gennaio, 1, 8, 15, 17 febbraio 2026
Santa Rufina (Cittaducale) – Carnevale Santarofinaro
📅 1 febbraio 2026
Maschera pronta? Il Carnevale 2026 vi aspetta!
