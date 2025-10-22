Re Carlo III e la regina Camilla in visita a Roma: scopri dove alloggeranno e tutti i luoghi della due giorni reale.

Roma si prepara ad accogliere di nuovo Re Carlo III d’Inghilterra e la regina Camilla per una visita di Stato di due giorni, il 22 e 23 ottobre. Sarà un evento solenne nel quale si intrecceranno diplomazia, spiritualità e storia, con un itinerario che toccherà alcuni dei luoghi più simbolici della Città Eterna, da San Giovanni al Vaticano. Ma cosa visiteranno i sovrani? E dove alloggeranno?

Dove alloggeranno Re Carlo e la Regina Camilla a Roma? Una residenza da fiaba nel cuore dell’Esquilino

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Durante la loro breve permanenza nella Capitale, Carlo e Camilla alloggeranno a Villa Wolkonsky, la residenza ufficiale dell’ambasciatore britannico in Italia. Nascosta tra le strade dell’Esquilino, a due passi da San Giovanni in Laterano, la villa è una delle dimore più affascinanti e storiche di Roma.

Costruita nell’Ottocento dalla principessa russa Zinaida Wolkonskaja, ospitò artisti come Gogol’ e Donizetti e conserva ancora le arcate dell’antico acquedotto di Nerone. Immersa in un parco con oltre duecento specie di piante, rappresenta un’oasi di eleganza britannica con vista sulle rovine dell’antica Roma.

Il programma ufficiale prevede domani, 23 ottobre, una visita di Stato alla Santa Sede con un incontro privato tra Re Carlo III e Papa Leone XIV alle 11 nella Biblioteca Apostolica Vaticana. Seguiranno un momento di preghiera per la “cura del Creato” nella Cappella Sistina e la visita della regina Camilla alla Cappella Paolina.

Nel pomeriggio, i sovrani visiteranno la Basilica di San Paolo Fuori le Mura, dove Carlo riceverà un titolo onorifico ad personam. Il loro soggiorno, pensato all’insegna del dialogo ecumenico e dell’impegno ambientale, comporterà anche modifiche alla viabilità nelle zone di San Giovanni, San Paolo e Vaticano, con divieti di sosta e strade chiuse fino a domani.

