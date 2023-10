Avete mai sentito parlare della carbonara sbagliata? Considerate aristocratiche e sfiziose: ecco la ricetta delle fettuccine alla papalina

Che sia chiamato la carbonara sbagliata o fettuccine alla papalina il risultato non cambia. Il piatto è unico e inimitabile e lascerà tutti senza parole. Si tratta di una prelibatezza tipicamente romana, una ricetta semplice e genuina dove i sapori intensi si rispecchiano nella maestosità della città eterna, Roma.

Fettuccine alla papalina, origine

L’origine delle fettuccine alla papalina risale alla metà del Novecento e nasce per volere del papa. Secondo la storia, papa Pio XII, al secolo Eugenio Pacelli, era stanco di mangiare sempre gli stessi piatti e così chiese allo chef di turno una prelibatezza diversa dal solito anche con lo scopo di stupire gli stranieri che venivano in città.

Da qui la carbonara sbagliata, un piatto diverso ma allo stesso tempo tradizionale con sapori e ingredienti tipici della cucina romana.

Sulla data non vi è nessuna certezza. C’è chi afferma che l’ideazione della ricetta sia avvenuta nella prima metà del Novecento e chi, invece, scommette abbia avuto luogo successivamente. Non si hanno notizie sul cuoco, il nome, infatti, è rimasto sempre sconosciuto: un anonimo cuoco del Vaticano, lo chef del ristorante “La Cisterna”, dove si dice che il cardinale Pacelli fosse solito mangiare o Cesaretto Simmi, titolare del Ristorante del Colonnato a due passi da Piazza San Pietro, che lavorava spesso per il Vaticano. Qualcuno è pronto ad affermare che è stato il papa stesso a pensare alla ricetta.

Fettuccine alla papalina, qual è la ricetta

Lo chiamano piatto aristocratico e raffinato perché a differenza della carbonara tradizionale, le fettuccine alla papalina presentano delle varianti per quanto riguarda la scelta degli ingredienti. Infatti al posto del guanciale viene usato il prosciutto crudo, il parmigiano reggiano sostituisce il pecorino.

E’ stata poi aggiunta la cipolla soffritta nel burro che, insieme al tuorlo d’uovo, amalgama meglio i sapori e va a creare più cremosità. Infine, al posto della pasta di semola, si predilige la pasta all’uovo, e in particolare alle fettuccine tipiche della Ciociaria.

La ricetta per due persone è la seguente:

125 grammi di fettuccine all’uovo

60 grammi di prosciutto crudo

40 grammi di burro

1/4 di cipolla

100 ml di panna da cucina, facoltativa

30 grammi di parmigiano

2 uova

Sale, pepe nero

Oggi qualcuno preferisce usare un ingrediente piuttosto che un altro, quindi, la fantasia dello chef è alla base per rendere il piatto ancora più sfizioso e accattivante.

FOTO: SHUTTERSTOCK