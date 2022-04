Carbonara Lover, Fiumicino batte Monterotondo

Conto alla rovescia per il Carbonara Day! Il 6 Aprile su molte tavole romane ci sarà sicuramente un piatto di Carbonara!

La carbonara è un piatto che piace, tanto, non solo Roma! L’amore per questa ricetta che vive di tradizione ed innovazione non conosce distinzioni geografiche, spopolando non solo nel Lazio, ma lungo tutto lo stivale, come dimostrano le evidenze raccolte Deliveroo in occasione del Carbonara Day che si celebra il 6 aprile. Più di 900 ristoranti da cui poter ordinare ed una “mappa” che vede quattro centri del Lazio tra le prime dieci città carbonara lovers, con Fiumicino in testa davanti a Monterotondo (RM) e Fabriano (AN).

La piattaforma leader nell’online food delivery ha inoltre eletto per il 2022 il Campione della Carbonara, il ristorante che a Roma, capitale della carbonara, si è distinto per la crescita maggiore nel volume degli ordini. Il riconoscimento è andato Mangiafuoco, da vent’anni faro nella Capitale anche per la cucina gluten free, che ha rivelato i segreti del suo successo anche nel delivery, sfatando alcuni miti legati al consumo di carbonara.

“La nostra carbonara ha una caratteristica che la rende unica: abbiamo “sfidato” l’uovo! Proponiamo infatti una carbonara con le fettuccine all’uovo, il resto lo fanno materie prime di altissima qualità e quel guanciale tostato e sbriciolato sopra che la rende irresistibile”, così afferma Maurizio Giorgi, proprietario di Mangiafuoco.

Una ricetta che i clienti dopo aver provato al ristorante, non mancano nell’ordinare anche a domicilio, grazie anche a piccole accortezze che ne garantiscono la qualità: “Tempi di cottura più ridotti rispetto al consumo in sala e contenitori in grado di tenere la temperatura e la cottura. Così la carbonara arriva perfetta e cremosa pronta da essere gustata come a casa come al ristorante”.