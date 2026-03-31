Il 6 aprile torna il Carbonara Day, un appuntamento ormai immancabile per gli amanti della cucina italiana. Regina indiscussa della tavola romana, la carbonara continua a far discutere tra tradizione e innovazione, confermandosi uno dei piatti più iconici e, allo stesso tempo, più dibattuti del nostro patrimonio gastronomico.

Per l’edizione 2026, Carni Sostenibili, in collaborazione con lo chef Nicola Longanesi, noto anche per la sua partecipazione a MasterChef Italia, propone una mini-guida pratica per preparare una carbonara perfetta, svelando segreti e tecniche fondamentali.

Il segreto è nella crema

Secondo Longanesi, il cuore del piatto è la sua cremosità. Il trucco? Montare i tuorli “come uno zabaione”. La crema ideale si prepara con soli tuorli, pecorino romano, pepe nero e il grasso del guanciale, lavorati a bagnomaria fino a ottenere una consistenza densa e vellutata.

Fondamentale è mescolare continuamente per evitare l’effetto “frittatina” e mantecare la pasta rigorosamente a fuoco spento. Se la crema risulta troppo liquida o troppo compatta, si può correggere facilmente: acqua di cottura per renderla più fluida, pecorino per addensarla.

Guanciale: qualità e tecnica fanno la differenza

Se un tempo si parlava anche di pancetta o bacon, oggi il guanciale è considerato l’ingrediente imprescindibile. Longanesi consiglia di scegliere un guanciale ben stagionato, compatto e saporito, capace di rilasciare il giusto equilibrio di grasso.

Un accorgimento importante riguarda la cotenna: eliminare lo strato di pepe prima della cottura evita note amare. Inoltre, non tutto il guanciale va mescolato alla pasta: una parte va tenuta da parte per l’impiattamento, così da garantire croccantezza al morso.

La pasta: semplice ma decisiva

Che sia lunga o corta, poco importa: ciò che conta è la cottura al dente. Vietato “risottare” la pasta. Una volta scolata, va amalgamata con il condimento e completata con pecorino e guanciale croccante.

La ricetta per 4 persone

Ingredienti:

400 g di spaghetti

200 g di guanciale

6 tuorli

100 g di pecorino romano

Pepe nero q.b.

Preparazione:

Il guanciale va tagliato a listarelle e rosolato senza grassi aggiunti fino a diventare dorato. Si prepara poi la crema lavorando i tuorli con pecorino e pepe, montandoli a bagnomaria con il grasso del guanciale.

Gli spaghetti, cotti al dente, vengono uniti al guanciale e poi alla crema, mantecando fuori dal fuoco con un po’ di acqua di cottura fino a ottenere una consistenza avvolgente.