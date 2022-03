Carbonara Day, 5 ristoranti romani realizzeranno una Carbonara Special

Mercoledì 6 aprile 2022, in occasione del National Carbonara Day, Churchill 1795 – azienda britannica specializzata nella produzione di stoviglie per la ristorazione da oltre 200 anni e presente in Italia da più di 30 – ha deciso di rendere omaggio all’iconico piatto romano con un’iniziativa speciale che evidenzia lo stretto legame tra la ricetta e la mise en place.

Cinque ristoranti romani realizzeranno una Carbonara Special che, nella giornata del 6 aprile, sarà servita in esclusiva nei piatti della nuova collezione primaverile targata Churchill.



“Per lanciare la nostra nuova collezione di primavera in Italia e in particolare a Roma, abbiamo pensato di celebrare la carbonara, un piatto simbolo della cucina romana apprezzato in tutto il mondo, la cui festa si tiene proprio agli inizi della stagione primaverile. La carbonara si presta ad essere realizzata in molteplici declinazioni e così per ogni ricetta ideata dagli chef, abbiamo ricercato il piatto Churchill più adatto. Ormai il contenitore è diventato sempre di più parte integrante del contenuto, quindi forma e colore sono gli elementi principali che ci hanno orientato nella scelta di un piatto rispetto ad un altro” dichiara Francesca Tartara, Business Development Manager di Churchill 1795.



Le mise en place scelte da Churchill 1795 per il Carbonara Day hanno toni caldi e naturali, smaltatura opaca e decori materici che ben si adattano a tutti gli ambienti ristorativi, caratteristiche che si riflettono in tutta la collezione Spring 2022.



Per il Carbonara Day, lo chef Emanuele Paoloni del ristorante Aqualunae Bistrot realizzerà i Paccheri alla carbonara con spuma di carciofo e caviale di salmone che saranno serviti sul piatto Homespun Accents nella nuova nuance Aquamarine; 53 Untitled, novità del panorama gastronomico romano, preparerà il CarboNice: waffle al guanciale, mousse al pecorino, gelato alla cannella, gel di tuorlo e salsa al cioccolato alpaco Valrhona al guanciale, un dolce davvero particolare che sarà esaltato dall’iconica forma Walled del piatto della collezione Kintsugi nel nuovo colore Coral.



L’Osteria Fratelli Mori farà per l’occasione le Costolette di agnello avvolte nel guanciale, servite con salsa alla carbonara, cipollotto e asparagi, un secondo piatto che ben si abbina al mood della linea Stonecast Raw nella nuova tonalità Teal; lo chef Riccardo Loreni di Cuoco e Camicia darà vita a un primo piatto composto da Bottoni di carbonara in vignarola, i colori di questa ricetta saranno messi in risalto dalla linea Kintsugi nel nuovo colore Coral. Il ristorante Roberto e Loretta servirà nei piatti Stonecast Raw colore Grey il Raviolone con cuore di carbonara fatto con pasta tirata a mano ripiena di crema di pecorino e tuorlo d’uovo di canapa dell’Azienda Agricola Silvia O. completato con crumble di guanciale.

Photo Credits per il Carbonara day: @Adriana Forconi