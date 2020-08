Carbonara e amatriciana “da passeggio”: l’incredibile novità a Trastevere

Pasta alla carbonara e all'amatriciana da asporto, servite in coppette da cui mangiare passeggiando in tranquillità: tutto questo a Trastevere

Carbonara e amatriciana sono la vostra passione? Se in questi ultimi tempi avete preferito star lontani dai ristoranti, a Il Maritozzo Rosso a Trastevere hanno trovato la soluzione che fa per voi.

Coppette biodegradabili e street food da leccarsi i baffi

I ristoranti di Roma, in risposta alla carenza di turisti e alle normative sanitarie, aprono spazi all’aperto e inventano nuovi modi di proporre i loro piatti.

Anche Il Maritozzo Rosso, a Trastevere, apre il suo dehors con i bancali in legno che diventano sedute, in perfetto stile urban, nella tranquilla area pedonale. Dunque – a passeggio o seduti – si possono gustare i maritozzi dolci e salati che hanno reso celebre questo bistrot ma l’offerta si amplia. Se già prima erano attesissime – e apprezzatissime – le gare di carbonara, oggi arrivano le coppette con il delizioso primo romano da asporto.

Potrete acquistare il vostro street food preferito e portarlo via nelle comodissime cups biocompostabili, pensate per chi non vuole rinunciare al gusto durante una bella passeggiata.

Scegliete la vostra cup fra carbonara, amatriciana estiva, polpo rosticciato, maritozzi o cartoccio di panelle.

Novità dell'estate! Le nostre CUPs, ovviamente biocompostabili.#Nuovomenu estivo pensato per essere mangiato… Posted by Il Maritozzo Rosso on Wednesday, July 29, 2020

Il Maritozzo Rosso a Trastevere è aperto martedì e mercoledì dalle 18:00 alle 24:00, giovedì, venerdì e sabato dalle 18:00 alle 2:00 e domenica dalle 12:00 alle 15:00 e dalle 18:00 a mezzanotte.

Per non aspettare a gustare le cups alla carbonara sarà meglio affrettarvi: il bistrot sarà aperto no stop fino al 12 agosto, tutte le sere e domenica 9 anche a pranzo, lunedì 10 per cena.