Visto l’incredibile successo di pubblico che sta riscuotendo, la mostra CARAVAGGIO 2025 ospitata nelle prestigiose sale di Palazzo Barberini, sede delle Gallerie Nazionali di Arte Antica a Roma, prolunga i suoi orari di apertura per venire incontro alla grande richiesta.

A partire da giovedì 17 aprile 2025, gli appassionati avranno più tempo per immergersi nel genio rivoluzionario di Michelangelo Merisi.

La mostra, che sta attirando visitatori da tutta Italia e dall’estero, resterà aperta fino alle ore 22.00 anche nelle giornate di giovedì e domenica, aggiungendosi ai già previsti orari serali del venerdì e del sabato. Ma le buone notizie non finiscono qui: per la gioia di chi ha impegni durante la settimana, l’esposizione sarà visitabile anche il lunedì pomeriggio, sia per i gruppi che per i singoli.

Curata da esperti del calibro di Francesca Cappelletti, Maria Cristina Terzaghi e Thomas Clement Salomon, la mostra CARAVAGGIO 2025 proseguirà il suo straordinario percorso espositivo fino al 6 luglio 2025. Realizzata in collaborazione con la Galleria Borghese, con il supporto della Direzione Generale Musei del Ministero della Cultura e il sostegno del Main Partner Intesa Sanpaolo, rappresenta uno dei progetti più ambiziosi mai dedicati all’opera del maestro lombardo (1571–1610).

Con ben ventiquattro capolavori, provenienti da prestigiose collezioni pubbliche e private, sia italiane che internazionali, l’esposizione offre un’occasione unica per ammirare opere raramente visibili e per scoprire inediti accostamenti all’interno di uno spazio che testimonia il profondo legame tra l’artista e i suoi influenti mecenati.

Parallelamente al successo della mostra monografica, le Gallerie Nazionali di Arte Antica di Palazzo Barberini resteranno aperte anche durante le festività pasquali di Pasqua e Pasquetta, offrendo un’ulteriore opportunità per immergersi nella bellezza dell’arte.

Si segnala, invece, la chiusura del museo per la giornata di martedì 22 aprile.

In occasione della Festa della Liberazione, il 25 aprile, l’ingresso al museo sarà gratuito, mentre per la visita alla mostra CARAVAGGIO 2025 sarà sempre necessario l’acquisto del biglietto.

Anche per la Festa dei Lavoratori, il 1° maggio, l’accesso al museo sarà con biglietto ordinario.

L’entusiasmo del pubblico per CARAVAGGIO 2025 testimonia ancora una volta l’immortale fascino dell’opera di Michelangelo Merisi e l’importanza di iniziative culturali di alto livello come questa, capaci di attrarre e coinvolgere un vasto pubblico.

Grazie al prolungamento degli orari e alle aperture speciali, sempre più persone avranno la possibilità di lasciarsi conquistare dalla potenza e dalla modernità di uno degli artisti più rivoluzionari della storia dell’arte. Non perdete l’occasione di vivere un’esperienza indimenticabile nel cuore di Roma!