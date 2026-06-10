A Roma puoi vedere gratis un capolavoro di Caravaggio da 30 milioni di euro, ma solo fino al prossimo 21 giugno.

Se sei di Roma o ti trovi in visita nella Città Eterna devi sapere che in questi giorni c’è una di quelle occasioni che sono in grado di far felici appassionati d’arte, curiosi e turisti dell’ultimo minuto: fino al 21 giugno è possibile vedere gratis un capolavoro di Caravaggio valutato 30 milioni di euro. Una mostra temporanea, in pieno centro, che permette di avvicinarsi a un’opera preziosa prima della sua nuova collocazione definitiva.

Il ritratto firmato da Caravaggio da 30 milioni esposto gratis nel cuore di Roma

Il protagonista del ritratto è il Ritratto di Monsignor Maffeo Barberini, dipinto attribuito con certezza a Caravaggio e acquistato dallo Stato italiano per ben 30 milioni di euro. L’opera è visibile nella Sala Capitolare della Biblioteca del Senato, a Palazzo della Minerva, a pochi passi dal Pantheon.

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Il quadro raffigura il giovane Maffeo Barberini, destinato a diventare papa con il nome di Urbano VIII. Non siamo davanti a un ritratto qualunque: secondo la lettura critica novecentesca, l’opera rappresenta un passaggio decisivo verso la ritrattistica moderna. Lo sguardo vivo, la posa naturale, la luce teatrale e quella presenza quasi cinematografica sono puro Caravaggio.

La visita è gratuita ed è possibile entrare senza prenotazione. L’esposizione resterà aperta fino al 21 giugno: dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 20, mentre nel fine settimana l’orario è dalle 10 alle 18.

Dopo questa parentesi pubblica, il dipinto entrerà stabilmente nelle collezioni di Palazzo Barberini, sede delle Gallerie Nazionali di Arte Antica. È anche un simbolico ritorno “a casa”: Caravaggio visse e lavorò a lungo tra palazzi e ambienti romani legati alla grande committenza dell’epoca. Per pochi giorni, quindi, Roma regala un incontro ravvicinato con un capolavoro appena entrato nel patrimonio pubblico del nostro Paese.

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