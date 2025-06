Il successo della mostra CARAVAGGIO 2025 a Palazzo Barberini non conosce sosta. Dopo l’annuncio ufficiale della proroga fino al 20 luglio, il sito per l’acquisto dei biglietti è stato letteralmente preso d’assalto: oltre 14.000 persone sono attualmente in coda online per assicurarsi l’ingresso a uno degli eventi artistici più acclamati dell’anno.

La mostra, curata da Francesca Cappelletti, Maria Cristina Terzaghi e Thomas Clement Salomon, ha attirato fin da subito un vastissimo pubblico italiano e internazionale. L’entusiasmo è tale che l’apertura della prevendita dei biglietti, prevista proprio per oggi, ha causato lunghe attese e rallentamenti sulla piattaforma di Coopculture, incaricata della gestione dei ticket.

La proroga di due settimane, annunciata dalle Gallerie Nazionali di Arte Antica, è stata resa possibile grazie all’eccezionale disponibilità dei musei prestatori, sia italiani che esteri, e risponde alla straordinaria richiesta registrata nei mesi scorsi.

Il percorso espositivo resterà invariato fino al 20 luglio, con una sola eccezione: l’opera “I Musici” (1595-1596) tornerà al Metropolitan Museum of Art di New York a partire dal 9 luglio, per impegni istituzionali preesistenti. Gli altri 23 capolavori, provenienti da prestigiose collezioni pubbliche e private – tra cui il Ritratto di Maffeo Barberini, l’Ecce Homo riscoperto a Madrid nel 2021 e la prima versione della Conversione di Saulo – rimarranno invece eccezionalmente in mostra fino alla nuova data di chiusura.

La proroga comprende anche la possibilità di visitare il Casino Ludovisi con un biglietto speciale legato alla mostra, offrendo un approfondimento unico sul rapporto tra Caravaggio e i suoi mecenati romani.

Orari di visita (fino al 20 luglio):

Lunedì–Mercoledì: 9.00 – 22.00

Giovedì–Domenica: 9.00 – 24.00

Chiusura straordinaria mercoledì 9 luglio.

Per prenotare i biglietti (con pazienza):

https://caravaggio2025.barberinicorsini.org/