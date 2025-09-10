Questa sera, mercoledì 10 settembre 2025, va in onda in prima serata su Rai 1 — e contemporaneamente in streaming su RaiPlay — lo speciale “Semplicemente Fiorella”, il concerto-evento registrato alle Terme di Caracalla, dove la Mannoia ha regalato una notte magica all’intera Roma sotto le stelle.

Location suggestiva e direzione artistica

Fiorella Mannoia riprende possesso del palco in una cornice monumentale, accompagnata dalla sua band e dalla Orchestra Sinfonica Saverio Mercadante di Altamura, diretta dal Maestro Valeriano Chiaravalle, con la direzione musicale di Carlo Di Francesco.

Cast da sogno: generazioni a confronto

Il cast della serata è un vero e proprio “dream team” della musica italiana, disposto in ordine alfabetico per fare spazio a voci storiche, volti noti e nuove promesse:

Antonello Venditti

Alessandro Siani

Antonia

Ariete

Arisa

Giuseppe Fiorello

Brunori Sas

Diodato

Fabrizio Moro

Francesca Michielin

Giorgio Panariello

Il Volo

Loredana Bertè

Michele Bravi

Nek

Raf

Rose Villain

Sal Da Vinci

Sangiovanni

Serena Brancale

Tiromancino

Una lineup che abbraccia passato, presente e futuro della musica italiana, confermando l’intento della Mannoia di fare da ponte tra generazioni.

Un momento clou: il duetto con Francesca Michielin

Tra i momenti più attesi della serata c’è un duetto inedito con Francesca Michielin, impegnata in una reinterpretazione speciale di Nessun grado di separazione, impreziosita da arrangiamenti creati per far vibrare ancora una volta questo pezzo iconico.



Lo show è in onda su Rai 1 e può essere rivisto anche in streaming o on-demand su RaiPlay, disponibile sul sito e sull’app ufficiale.