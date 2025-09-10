Questa sera, mercoledì 10 settembre 2025, va in onda in prima serata su Rai 1 — e contemporaneamente in streaming su RaiPlay — lo speciale “Semplicemente Fiorella”, il concerto-evento registrato alle Terme di Caracalla, dove la Mannoia ha regalato una notte magica all’intera Roma sotto le stelle.
Location suggestiva e direzione artistica
Fiorella Mannoia riprende possesso del palco in una cornice monumentale, accompagnata dalla sua band e dalla Orchestra Sinfonica Saverio Mercadante di Altamura, diretta dal Maestro Valeriano Chiaravalle, con la direzione musicale di Carlo Di Francesco.
Cast da sogno: generazioni a confronto
Il cast della serata è un vero e proprio “dream team” della musica italiana, disposto in ordine alfabetico per fare spazio a voci storiche, volti noti e nuove promesse:
- Antonello Venditti
- Alessandro Siani
- Antonia
- Ariete
- Arisa
- Giuseppe Fiorello
- Brunori Sas
- Diodato
- Fabrizio Moro
- Francesca Michielin
- Giorgio Panariello
- Il Volo
- Loredana Bertè
- Michele Bravi
- Nek
- Raf
- Rose Villain
- Sal Da Vinci
- Sangiovanni
- Serena Brancale
- Tiromancino
Una lineup che abbraccia passato, presente e futuro della musica italiana, confermando l’intento della Mannoia di fare da ponte tra generazioni.
Un momento clou: il duetto con Francesca Michielin
Tra i momenti più attesi della serata c’è un duetto inedito con Francesca Michielin, impegnata in una reinterpretazione speciale di Nessun grado di separazione, impreziosita da arrangiamenti creati per far vibrare ancora una volta questo pezzo iconico.
Lo show è in onda su Rai 1 e può essere rivisto anche in streaming o on-demand su RaiPlay, disponibile sul sito e sull’app ufficiale.