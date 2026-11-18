All’Area Sacra di Largo Argentina arriva un nuovo progetto multimediale: finestre virtuali e realtà virtuale raccontano la storia millenaria del sito archeologico nel cuore di Roma.

Un nuovo racconto immersivo per l’Area Sacra di Largo Argentina

La visita all’Area Sacra di Largo Argentina si arricchisce di un nuovo progetto multimediale pensato per offrire a romani e turisti un’esperienza immersiva alla scoperta della storia millenaria di uno dei siti più affascinanti della Roma antica. Grazie alle tecnologie digitali, le testimonianze archeologiche dialogano con ricostruzioni e ambienti immersivi, restituendo forme, paesaggi e architetture scomparse e offrendo una chiave di lettura ad alto impatto visivo ed emotivo.

Dal percorso accessibile alle nuove tecnologie digitali

L’intervento amplia il percorso di visita inaugurato nel 2023, reso possibile da una passerella completamente accessibile e priva di barriere architettoniche che ha consentito per la prima volta al pubblico di raggiungere la quota archeologica. Oggi il racconto si arricchisce di una dimensione ancora più coinvolgente: frutto della collaborazione tra il Dipartimento Trasformazione Digitale e la Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali, il progetto finanziato dal programma PNRR Caput Mundi mette il digitale al servizio della conoscenza dell’Area Sacra.

Le ricostruzioni tridimensionali accompagnano i visitatori alla scoperta dei quattro templi, rendendo più immediata la comprensione delle trasformazioni che hanno interessato il sito nel corso dei secoli, dall’età repubblicana fino alle demolizioni del Novecento.

Finestre virtuali e realtà virtuale tra i templi e il Campo Marzio

L’esperienza multimediale si sviluppa in due momenti complementari. Nel corridoio espositivo al di sotto di via di San Nicola de’ Cesarini, le finestre reali vengono oscurate da teli su cui sono proiettate le ricostruzioni digitali: gli affacci si trasformano in vere e proprie finestre virtuali, che mettono a confronto i resti archeologici e le diverse fasi storiche dei monumenti, dall’innalzamento del piano di calpestio dopo l’alluvione del II secolo a.C. fino alle trasformazioni di età domizianea.

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La seconda installazione, dedicata alla realtà virtuale, si trova nello spazio al di sotto di via Florida, aperto per la prima volta al pubblico. Qui i visitatori, seduti e dotati di visori, sono immersi in una narrazione dinamica dello sviluppo urbano del Campo Marzio meridionale: una passeggiata virtuale tra i templi, nelle loro condizioni attuali e nelle ricostruzioni di età repubblicana e domizianea, con spettacolari vedute a volo d’uccello sui monumenti circostanti.

Giulio Cesare, la Curia di Pompeo e le nuove esperienze di visita

Il percorso multimediale ripercorre la scoperta dell’Area Sacra e ne ricostruisce il rapporto con il complesso del Teatro e della Curia di Pompeo, la Porticus Minucia e il Teatro di Balbo. Tra gli episodi rievocati spicca l’assassinio di Giulio Cesare nella Curia di Pompeo, adiacente all’Area Sacra, ricordato anche da una nuova effige retroilluminata posta sui resti dell’edificio nel punto in cui, alle Idi di marzo del 44 a.C., avvenne l’uccisione del dittatore.

L’evoluzione del paesaggio urbano attraversa l’età augustea, la tarda età imperiale e il Medioevo, con riferimenti alla Torre del Papito, fino al quartiere demolito nel Novecento e all’aspetto odierno del sito. Le nuove esperienze multimediali saranno fruibili a partire dal 18 novembre, nell’ambito della visita all’Area Sacra di Largo Argentina; per info e prenotazioni si può consultare il portale della Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali.

Foto: Ufficio Stampa