A partire da lunedì 28 aprile, la Cappella Sistina sarà sbarrata ai visitatori per consentire l’avvio del Conclave, il processo durante il quale i cardinali si riuniranno per eleggere il nuovo Papa.

Contestualmente saranno sospese anche tutte le visite ai Giardini Vaticani e alla Necropoli della Via Triumphalis, come comunicato dalla Santa Sede.

Circa 15-20 giorni dopo la morte del Pontefice, inizierà il conclave, il processo riservato per eleggere il nuovo papa.

Durante questo periodo, i cardinali si riuniranno nella Cappella Sistina, che rimarrà chiusa al pubblico per circa una settimana prima dell’inizio del conclave e per tutta la durata delle votazioni. La riapertura avverrà probabilmente un paio di giorni dopo la conclusione, come avvenuto in passato. Le date esatte della chiusura non sono ancora state comunicate.

L’accesso alla Cappella Sistina avviene attraverso i Musei Vaticani, che resteranno comunque aperti. Sarà possibile visitare tutte le altre sezioni, comprese le Stanze di Raffaello. Le visite ai Giardini Vaticani, invece, saranno sospese per motivi di sicurezza, poiché il percorso utilizzato dai cardinali per spostarsi tra la cappella e i loro alloggi attraversa il parco.