Ad una settimana dall’elezione del nuovo papa e dal termine del Conclave, la Cappella Sistina è tornata ad essere accessibile al pubblico. E’ stata data la notizia attraverso tutti i canali di comunicazione ufficiali, inoltre, in alcune occasione sarà possibile visitarla gratuitamente. Entriamo nel dettaglio della questione.

Cappella Sistina aperta al pubblico: gli orari

Sui canali social dei Musei Vaticani è stato pubblicato l’annuncio riguardante la riapertura della Cappella Sistina dopo il Conclave: “Al termine del Conclave, la Cappella Sistina tornerà accessibile al pubblico a partire da lunedì 12 maggio. Le visite guidate ai Giardini Vaticani e alla Necropoli della Via Triumphalis riprenderanno il 12 maggio”.

L’annuncio è stato scritto anche in inglese così da garantire la diffusione della notizia anche ai turisti stranieri.

Quando è possibile entrare gratuitamente

Ogni ultima domenica del mese è previsto l’ingresso gratuito, salvo alcune eccezioni che vengono riportate sul sito ufficiale. Gli orari garantiti sono: H. 9.00 – 14.00. L’ultimo ingresso è alle 12.30.

Alcune curiosità

La Cappella Sistina è uno dei capolavori dell’arte rinascimentale con una quantità straordinaria di opere e curiosità che la riguardano.

Sapevate che inizialmente Michelangelo non voleva dipingerla? Quando papa Giulio II gli commissionò la decorazione, l’artista rifiutò per timore di un complotto che potesse rovinare la sua reputazione. Accettò solo in un secondo momento.

Una volta convinto, Michelangelo lavorò quasi da solo per quattro anni, dipingendo oltre 500 metri quadrati di superficie tra il 1508 e il 1512. Lavorava su impalcature alte, spesso sdraiato con il collo piegato all’indietro.

Il Giudizio Universale venne dipinto dallo stesso artista a partire dal 1536 fino al 1541 e si trova sulla parete dell’altare, sotto il pontificato di Paolo III. È uno dei suoi capolavori che oggi tutti ammirano.

FOTO: SHUTTERSTOCK