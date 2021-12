Capodanno 2021 Ristoranti Roma: il menu delle feste

The Meat Market – Piazza Bologna

Nel movimentato quartier nomentano a ridosso di piazza Bologna, l’esclusivo menu del cenone di capodanno 2021! Dopo la mezzanotte, intrattenimento musicale e la possibilità di provare tutti i migliori cocktail preparati dal team di bartender

MENU DI SAN SILVESTRO

ENTREÈ

Flûte di benvenuto Bellussi Cuvée Prestige

Cornettino salato zucca, taleggio e pancetta croccante

ANTIPASTO

Tartare di Black Angus su crema di patate arrosto, stracciatella e julienne di porri croccanti

Tortino di zucchine filante con colatura di provola e guanciale croccante

PRIMI

Agnolotti Piemontesi al ragù di Selvaggina

Risotto funghi Porcini, Tartufo e crumble di nocciole tostate

SECONDO

Filetto di maialino cotto a bassa temperatura su fonduta di pecorino e spinacino croccante

DOLCI

Mousse al cioccolato e pistacchio con pan di spagna e salsa alle nocciole

Dolce della tradizione

Cotechino e Lenticchie dopo la mezzanotte

PREZZO 85 Euro a persona (escluse bevande)

CONTATTI:

The Meat Piazza Bologna

Via Ravenna 30, Roma

Numero per prenotare 06 44290 319

Properzio – Osteria di Mare

Un locale accogliente e riservato, nel cuore di Roma Prati in via Properzio, in cui mangiare pesce di qualità in piatti creativi e ricercati preparati con cura dallo Chef Daniele Faia. Per la sera del 24 il menu è anche in versione da asporto, preferibilmente da prenotare entro le 19 del 22 dicembre!

Menu della Vigilia in pdf

Menu di Capodanno in pdf

Contatti:

Properzio – Osteria di Mare

Via Properzio 20-24 Roma

Tel. 06 6830 8471

Cresci

A due passi dal Vaticano, Cresci è un Ristorante aperto tutti i giorni dalla colazione fino al dopocena: Forno, Osteria, Pizzeria, Cocktail Bar. Ecco la proposta per la cena di Capodanno.

Visita il Sito Web di Cresci

Carter Oblio

In Carter Oblio la cucina è narrazione e lo chef Ciro Alberto Cucciniello la interpreta benissimo. Ecco la proposta dello chef per la cena di San Silvestro.

Menu

Amuse-Bouche

Tagliere di Pani e Focacce con Burro al Tartufo, Burro di Bufala e Alacce, Olio di Ravece

Ostrica e Litchi

Capasanta alla Brace, Topinambur, Cardoncelli e Tartufo Nero Pregiato

L’anatra e lo Stagno

Risotto Rapi del Trasimeno, Anguilla al Fumo, Bergamotto e Grana di Capra

Fettuccina Ripiena di Lepre, Vichyssoise di Levistico e Fondo di Cacciatora

Morone alla Cenere, Crescioni Selvatici e Moules Marinières

Costine di Cervo, Erbe Amare e Scarola Dolce

Craquelin di Caldarroste, Cachi, Sciroppo di Carrube e Chantilly alla Tonka

Rocher al Caramello di Mandorle e Noci Salate

Petits Fours

Dopo la mezzanotte Brindisi con Franciacorta

Il Nostro Panettone

Stecco di Cotechino e Lenticchie

Prezzo a persona euro 150 (bevande escluse) Degustazione Vini in Abbinamento euro 50 a persona

Per info e prenotazioni

Carter Oblio:

Via Giuseppe Gioacchino Belli 21 – 00193 Roma

Tel. 391 464 9097