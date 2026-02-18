Roma celebra il Capodanno Cinese: l’Anno del Cavallo di Fuoco anima la città tra eventi, tradizioni e feste fino alla Festa delle Lanterne.

Roma è già tornata a colorarsi di rosso e oro per una delle festività più attese dalla comunità internazionale presente in città: il Capodanno Cinese porta nella Capitale tradizioni millenarie, simboli e celebrazioni che trasformano strade e piazze in un ponte culturale tra Oriente e Occidente. L’Anno del Cavallo di Fuoco – cominciato questo 17 febbraio – segna l’inizio di un nuovo ciclo, accompagnato da eventi diffusi pensati per coinvolgere cittadini e visitatori. Le celebrazioni accompagneranno la città fino alla Festa delle Lanterne del 3 marzo, chiusura simbolica del nuovo anno lunare dedicato a energia, vitalità e spirito di esplorazione.

Tutti gli eventi del Capodanno Cinese 2026 a Roma

Il cuore delle celebrazioni romane sarà ancora una volta l’area dei Giardini Nicola Calipari, a Piazza Vittorio Emanuele II, da anni punto di riferimento della comunità cinese capitolina. Le iniziative prenderanno il via il 21 febbraio con una giornata interamente dedicata alla cultura orientale: esibizioni artistiche, stand gastronomici e spazi tematici permetteranno di scoprire tradizioni e sapori della Cina. Il momento più atteso arriverà domenica 22 febbraio con la tradizionale parata dei draghi e le danze del leone, simboli di prosperità e buon auspicio, alla presenza di rappresentanti istituzionali e ospiti ufficiali. L’ingresso è gratuito.

Ma la lista degli eventi non si conclude in Piazza Vittorio. Dal 18 al 28 febbraio il Mercato Centrale ospiterà per la prima volta un programma dedicato al Capodanno Cinese, con laboratori culturali, cooking class e cene tradizionali organizzate insieme ad associazioni impegnate nel dialogo interculturale. Anche le Biblioteche di Roma parteciperanno alla festa con attività pensate per i più piccoli, come letture e laboratori di origami alla Biblioteca Nelson Mandela. Non mancherà infine il contributo della ristorazione cittadina: tanti locali specializzati proporranno menu celebrativi ispirati alla tradizione, trasformando il Capodanno in un’esperienza condivisa unica.

