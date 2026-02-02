Il 16 febbraio Dao Restaurant e Dao Bistrot Jonio festeggiano il nuovo anno lunare con due percorsi gastronomici esclusivi tra simbolismo, tradizione e condivisione

Roma si prepara a celebrare il Capodanno Cinese con un appuntamento speciale firmato Dao. Il 16 febbraio, Dao Restaurant di via Sardegna e Dao Bistrot Jonio di viale Jonio aprono eccezionalmente le loro porte per accogliere l’arrivo del Mǎ Nián, l’Anno del Cavallo di Fuoco, attraverso due menu dedicati che raccontano la cultura gastronomica cinese tra ritualità, gusto e convivialità.

Secondo l’oroscopo cinese, il 2026 – che inizia ufficialmente il 17 febbraio e si concluderà il 5 febbraio 2027 – è governato dal Cavallo di Fuoco, simbolo di energia, libertà, leadership e trasformazione. Un segno potente, carico di passione e dinamismo, che invita però anche a trovare equilibrio per non cedere all’impulsività. Un significato profondo che si riflette nei percorsi culinari ideati da Dao, dove la tradizione millenaria cinese incontra una visione contemporanea e raffinata.

Dao Restaurant: il Capodanno Cinese nella sua forma più celebrativa

Da Dao Restaurant, in via Sardegna, il Capodanno Cinese prende la forma di un’esperienza gastronomica articolata e solenne. Il menu si apre con una selezione di antipasti tradizionali e con due ravioli speciali: uno in pasta cristallo di riso ripieno di seppia e tobiko, l’altro a forma di scrigno d’uovo con gamberi e funghi cinesi. Seguono quattro antipasti freddi della tradizione, una pappardella con gamberi, macinato di maiale e soia fermentata e l’immancabile anatra alla pechinese.

Il percorso prosegue con il manzo al vapore su spaghetti di soia, i bocconcini di pesce spada cotti al sale nella foglia di loto e il choy sum, cavolo cinese fiorito saltato con verdure fermentate. A chiudere, i tradizionali Dan Ta, dolcetti all’uovo arricchiti da granella di cocco. Il menu è proposto a 90 euro a persona, bevande escluse.

Dao Bistrot Jonio: tradizione e condivisione in chiave informale

Più informale ma altrettanto simbolico il menu di Dao Bistrot Jonio, ispirato alla cucina delle feste e alle tradizioni delle zone costiere cinesi. Si inizia con “Pieno di felicità”, una degustazione di quattro assaggi della tradizione: involtini di salmone, involtini vegetariani, toast di gamberi e nuvolette di gamberi. Seguono ravioli misti e Nian Gao, gnocchi di riso saltati con maiale marinato alla soia e verdure croccanti.

Non mancano gli spaghetti di Xiamen con funghi cinesi, carote, verza e piselli dolci, che evocano i profumi della città costiera del Fujian, per poi arrivare al branzino intero in agrodolce e al taro croccante con anatra arrosto. Il finale è affidato ai Tangyuan, palline di riso al vapore ripiene di crema di sesamo nero, simbolo di unione e armonia. Il menu è proposto a 40 euro a persona, bevande escluse.

Con questi due menu speciali, Dao Restaurant e Dao Bistrot Jonio invitano il pubblico romano a vivere il Capodanno Cinese come un momento di incontro, buon auspicio e rinnovamento, trasformando la tavola in un luogo di condivisione e fortuna per l’anno nuovo.

Entrambi i locali saranno aperti eccezionalmente lunedì 16 febbraio e chiusi martedì 17 febbraio.

Contatti

Dao Chinese Restaurant

Via Sardagna, 19/21 – Roma

Tel. 06 38382271

www.daorestaurant.it



Dao Bistrot Jonio

Via Jonio, 328/330 – Roma

Tel. 06 87197573

www.daobistrot.it