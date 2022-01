Capodanno Cinese 2022: a Roma il menù dedicato ai piatti portafortuna

Una delle feste tradizionali più celebri e sentite dalla popolazione cinese è senza dubbio il Capodanno lunare (除夕 CHÚXĪ) che cade ogni anno tra gennaio e febbraio. Per onorare […]

Una delle feste tradizionali più celebri e sentite dalla popolazione cinese è senza dubbio il Capodanno lunare (除夕 CHÚXĪ) che cade ogni anno tra gennaio e febbraio. Per onorare questa importante festività, il ristorante cinese Dao organizza il 31 gennaio, la vigilia del capodanno lunare, un menu degustazione con piatti portafortuna. Il 2022 è il segno della tigre, il terzo segno dello zodiaco che in cinese si pronuncia 老虎 Lǎohǔ. Il 1 febbraio 2022 inizia l’anno della Tigre, nello specifico della Tigre d’Acqua che si ripete ogni 60 anni. La tigre in Cina è considerata il re degli animali e rappresenta coraggio, sicurezza, ostinazione e determinazione.



Durante questa festa, molto sentita in tutta la Cina e nell’Estremo Oriente, è usanza indossare l’abito migliore e trascorrere la giornata insieme a tutta la famiglia e onorare, con vari riti, gli antenati. Nel periodo del Capodanno che dura all’incirca due settimane, ma soprattutto durante la cena della vigilia, si preparano e si mangiano alcuni piatti considerati portafortuna per via del loro significato simbolico. Tra questi troviamo il pesce la cui pronuncia Yù significa abbondanza, celebre è il detto “nian nian you yu” che sta per “ci possa essere abbondanza ogni anno”.



Immancabile a tavola sono i ravioli (jiaozi) ripieni in vario modo e che possono essere bolliti, cotti al vapore o alla griglia; più ravioli si mangiano, più soldi si guadagneranno nell’anno a venire. Anche i dolci sono propiziatori: le palline di riso (tangyuan), presenti soprattutto nella Cina meridionale, nella forma tonda e nella pronuncia richiamano il concetto dello stare insieme.



IL MENU DEL CAPODANNO LUNARE DI DAO

Per festeggiare il Capodanno Lunare, Jianguo Shu insieme allo chef Zhu Guangqiang ha ideato un menu degustazione (costo 50 euro) con tanti piatti benaugurali, proprio come vuole la tradizione cinese, disponibile presso il ristorante solo la sera del 31 gennaio.



Il menu degustazione inizia con Baozi Cha Sha Bao ripieni di maiale di cinta senese, prosegue con “L’antipasto di Dao” composto da quattro assaggi: branzino croccante in agrodolce, insalata di pollo all’orientale, manzo speziato con verdure cinesi e pelle di tigre con gamberi in salsa di soia. Non possono mancare la Zuppa della fortuna con ravioli (jiaozi) in brodo e gli Gnocchi di riso Wen Zhou saltati con maiale e verdure croccanti (niangao). Tra le altre proposte troviamo la Pancetta di maiale ripiena di radice di taro e l’Ombrina al vapore piccante. Chiudono la cena i Bon bon di riso al sesamo e con arachidi e radice di taro (tangyuan). Si saluta l’anno passato e si accoglie il nuovo con un bicchiere di Fenjiu, un distillato di riso lasciato invecchiare per venti anni.





È consigliata la prenotazione al numero: 06.87197573



Contatti

Dao

Viale Jonio, 328/330

00141 Roma RM

tel. 06 8719 7573