Roma si prepara a dare il benvenuto al 2026 con la festa di Capodanno più grande d’Italia: a Cinecittà World, il Parco divertimenti del Cinema e della TV, la notte del 31 dicembre si trasforma in un’esplosione di adrenalina, musica e spettacolo.

Dalle 18 fino alle 6 del mattino, gli ospiti potranno vivere 12 ore di divertimento ininterrotto tra 40 attrazioni aperte fino a notte fonda, 4 cene e cenoni a tema e 4 stage musicali che spaziano dalla musica commerciale al reggaeton, dal revival alla techno.

Al momento dello scoccare della mezzanotte, oltre 3.000 fuochi d’artificio illumineranno il cielo, creando coreografie di luce e colori in un suggestivo show pirotecnico che promette di lasciare tutti senza fiato.

La proposta musicale è studiata per ogni tipo di pubblico: sulla Cinecittà Street risuonano i grandi successi italiani dagli anni ’70 a oggi, pronti da cantare e ballare. Al Teatro 1, invece, va in scena Viva gli Anni ’90, un djset con vocalist, ballerini e performer che ripropone i tormentoni e le colonne sonore della decade d’oro della musica pop. Chi ama sonorità più elettroniche può scegliere Face 2 Face NYE by Neon, un’esperienza unica con show, musica hard, tech ed electro, che vede l’esibizione contemporanea di due dj internazionali per una maratona di sei set. I ritmi latini e il reggaeton accendono invece la notte al Teatro 4, per chi vuole ballare senza sosta.

Anche la proposta gastronomica è ricca e variegata: il Charleston Club accoglie gli ospiti in stile New York anni ’20, la Sala Vip offre un cenone esclusivo, il Ristorante Roma serve i classici della cucina italiana, mentre il Saloon regala un’esperienza western con piatti e scenografie a tema cinematografico.

Per garantire comodità e sicurezza, il Parco mette a disposizione un servizio navetta da Roma Termini e Roma Palasport, attivo dalle 17 alle 6 del mattino, così da vivere la notte più lunga dell’anno senza pensieri.

Biglietti e programma completo sono disponibili sul sito ufficiale: www.cinecittaworld.it.