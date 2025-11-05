Quante persone può contenere Piazza San Pietro? Il capolavoro di Bernini che accoglie ogni giorno migliaia di fedeli da tutto il mondo.

Imponente, armoniosa e incredibilmente suggestiva: Piazza San Pietro è uno degli spazi più celebri e riconoscibili al mondo: ma qual è la sua capienza effettiva? Quante persone può davvero contenere questo capolavoro barocco progettato da Gian Lorenzo Bernini nel cuore del Vaticano? La risposta è sorprendente e ci rivela molto sulla genialità architettonica che da secoli accoglie pellegrini, turisti e fedeli da ogni parte del pianeta.

Leggi anche: — Incredibile effetto ottico a Piazza San Pietro: la cupola si muove!

Qual è la capienza di Piazza San Pietro? Numeri e proporzioni di un colosso barocco

Andiamo con ordine e partiamo dalla superficie complessiva di Piazza San Pietro, che è di circa 47.600 metri quadrati. A seconda della densità di affluenza, può accogliere da 24.000 a oltre 280.000 persone: un numero che varia in base agli eventi, alla disposizione di eventuali sedute, alle aree transennate e alle norme di sicurezza.

Durante celebrazioni solenni, come Pasqua o Natale, la piazza ha raggiunto punte di 250.000-300.000 presenze, diventando un vero mare umano.

Al contrario, la Basilica di San Pietro – l’interno – può contenere fino a 20.000 persone in contemporanea. E, ogni giorno, tra pellegrini e turisti, transitano in media 10.000-20.000 visitatori al giorno, con picchi visti durante gli eventi importanti, come le celebrazioni del Giubileo 2025.

Dietro questi numeri c’è un perfetto equilibrio tra funzionalità e simbolismo: Bernini progettò la piazza tra il 1656 e il 1667 su incarico di papa Alessandro VII, immaginandola come un “abbraccio della Chiesa” volto ad accogliere l’umanità intera.

Di sicuro, la capienza di Piazza San Pietro e quella dell’interno della Basilica rappresentano dunque un vero e proprio senso di accettazione da parte della Chiesa, un modo per far sì che l’intera comunità dei fedeli possa sentirsi “a casa” in quella che è la capitale spirituale del popolo di Cristo rappresentato dalle comunità cattoliche di tutto il mondo.

Photo Credits: Shutterstock