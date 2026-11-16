A Villa Torlonia, a Roma, c’è una casetta da fiaba: un tempo Capanna Svizzera, oggi Casina delle Civette. Ecco la sua storia.

Tra i viali di Villa Torlonia, a Roma, c’è una casetta che sembra appartenere a un’altra città, a un altro Paese, forse persino a un’altra epoca. Un tempo conosciuta come Capanna Svizzera, oggi si chiama Casina delle Civette. Due identità per un edificio che con il suo aspetto insolito e una storia tutta da scoprire riesce a catturare la curiosità di tutti coloro che vi si trovano davanti. Ma come ha fatto un piccolo rifugio dall’aria alpina a diventare uno dei luoghi più particolari della villa?

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Da rifugio alpino a villaggio medievale, perché si chiama Casina delle Civette?

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Tutto comincia nel 1840, quando Alessandro Torlonia affida all’architetto Giuseppe Jappelli la progettazione di un rifugio appartato, ai margini del parco e nascosto da una collinetta artificiale. La Capanna Svizzera ha un’aria rustica: pareti esterne rivestite di tufo e ambienti dipinti per imitare rocce e tavole di legno. È pensata come luogo di evasione, lontano dalla solennità della residenza principale.

La svolta arriva nel 1908. Giovanni Torlonia junior incarica Enrico Gennari di trasformarla in un fantasioso Villaggio Medievale, con torrette, porticati, loggette, maioliche e finestre colorate.

Il nuovo nome si diffonde dal 1916, grazie soprattutto alle vetrate con civette tra tralci d’edera disegnate da Duilio Cambellotti e alla presenza continua di questi animali nelle decorazioni volute dal principe. Nel 1917 Vincenzo Fasolo aggiunge ulteriori elementi in stile Liberty.

Abitata da Giovanni fino al 1938, la casina affronta poi un destino difficile: l’occupazione militare durante la Seconda guerra mondiale, il degrado e un incendio nel 1991. Un accurato restauro, tra il 1992 e il 1997, la restituisce alla città. Oggi è un museo celebre soprattutto per le sue preziose vetrate artistiche: un piccolo mondo fiabesco nel cuore di Roma.

Photo Credits: Shutterstock

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