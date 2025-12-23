Domenica 28 dicembre alla Stazione Birra di Roma, per la prima volta in versione elettrica, la band romana in un concerto che promette di essere spiazzante, sorprendente e… da cantare a squarciagola

Domenica 28 dicembre, la musica ferma il suo passo alla Stazione Birra di Roma: per la prima volta in versione elettrica, CANZONI BRUTTE irrompono con un concerto che promette di essere spiazzante, sorprendente e… da cantare a squarciagola. I fan della band lo sanno già: CANZONI BRUTTE sono un fenomeno unico della scena musicale italiana. Dai piccoli bistrot di Montesacro ai pub storici di piazza Cavour, il gruppo ha conquistato un seguito crescente grazie a un’originalità fuori dal comune e a performance piene di energia. Durante la serata, hit come Hotel Califano (versione di Tutto il resto è noia di Franco Califano su Hotel California degli Eagles), Rangiolini (Killing in the Name Of dei Rage Against the Machine su T’appartengo di Ambra) e pezzi di Julio Iglesias, Rettore, Pupo, Pippo Franco e persino Francesco Salvi, prenderanno nuova vita grazie a arrangiamenti inaspettati, capaci di trasformare il “brutto” in un irresistibile spettacolo musicale.

Con quattro musicisti al top, la band invita il pubblico a ballare, cantare e godersi una serata da dimenticare… ma dalla quale non si può davvero scappare.

I CANZONI BRUTTE sono:

Giacomo Voltekker – voce, basso, tastiere

Giammarco Mondi – chitarre, tastiere

Marcello Lardo – chitarre, tastiere, kazoo

Matteo Morini – batteria e drumpad

Stazione Birra, via Placanica 172, Roma

Domenica 28 dicembre, ore 21.30

Ingresso gratuito (prenotazione tavolo obbligatoria: 06 7984 5959 o sul sito Stazione Birra)

PS: Non è necessario cenare: basta ordinare da bere e prepararsi a una serata all’insegna del divertimento senza vergogna