Estate 2026 tra musica e viaggi: Fever, Trenord e Candlelight accendono l’Italia con concerti in location da sogno.
Siamo davanti ad un’estate 2026 fatta di musica, viaggi e atmosfere da ricordare: Fever e Trenord uniscono l’idea del viaggio a quella dell’esperienza culturale, mentre Candlelight accende alcune delle location più suggestive d’Italia. Tra candele, concerti e luoghi iconici da scoprire in giro per lo Stivale e le sue isole, la bella stagione diventa l’occasione per scoprire il Paese attraverso serate speciali.
Candlelight Summer, la musica entra nei luoghi più belli d’Italia
La nuova stagione estiva di Candlelight trasforma dodici città italiane in palcoscenici a cielo aperto o in cornici storiche dal fascino scenografico. Castelli, ville, chiostri, terrazze e cortili diventano spazi immersivi, illuminati da migliaia di candele, dove la musica dal vivo incontra il piacere della scoperta.
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Il viaggio attraversa l’Italia da Torino a Roma, da Como a Palermo, passando per Milano, Brescia, Sanremo, Bari, Salerno, Pescara, Siracusa e Viareggio. Ogni città porta con sé un’identità diversa: la solennità di un castello, l’eleganza di una villa, il respiro di un chiostro o la leggerezza di una serata estiva in Versilia.
Il programma alterna grandi classici e omaggi contemporanei. Ci sono omaggi a Vivaldi, Ennio Morricone, Hans Zimmer e Ludovico Einaudi, ma anche Queen, ABBA, Coldplay, Imagine Dragons, Vasco Rossi, Lucio Dalla, Pino Daniele e Cesare Cremonini.
La novità più pop è l’arrivo degli 883 in versione acustica, perfetta per il format Candlelight: brani notissimi, ma ripensati in una dimensione più intima. Il risultato è un’estate culturale accessibile e scenografica, dove il concerto non è solo ascolto, ma esperienza.
Tutte le date dell’estate 2026 di Candlelight®
Torino – Castello di Collegno
- 24 giugno, 20:30 – Tributo a Vasco Rossi
- 24 giugno, 22:30 – Queen & ABBA
- 25 giugno, 20:30 e 22:30 – Tributo a Einaudi
- 26 giugno, 20:30 – Tributo a Lucio Dalla e altri
- 26 giugno, 22:30 – Coldplay & Imagine Dragons
- 22 luglio, 20:30 – Tributo a Einaudi
- 22 luglio, 22:30 – Queen & ABBA
- 23 luglio, 20:30 – Tributo a Einaudi
- 24 luglio, 20:30 – Queen & ABBA
- 24 luglio, 22:30 – Coldplay & Imagine Dragons
- 26 agosto, 20:30 – Tributo a Vasco Rossi
- 26 agosto, 22:30 – Queen & ABBA
- 27 agosto, 20:30 – Tributo a Einaudi
Milano – Villa Clerici
- 27 giugno, 20:30 – Queen e Beatles
- 27 giugno, 22:15 – Vasco Rossi
- 11 luglio, 20:30 – Cesare Cremonini
- 11 luglio, 22:30 – Coldplay
- 18 luglio, 20:30 – Ludovico Einaudi
- 18 luglio, 22:30 – Queen e Beatles
- 29 agosto, 20:00 – Vasco Rossi
- 29 agosto, 22:00 – Ludovico Einaudi
- 6 settembre, 22:00 – Ludovico Einaudi
Milano – Terme De Montel
- 2 luglio, 20:30 – Queen e ABBA
- 2 luglio, 22:30 – Coldplay & Imagine Dragons
- 6 agosto, 20:30 – Hans Zimmer
- 6 agosto, 22:30 – Coldplay & Imagine Dragons
Como – Terrazza 241
- 18 giugno, 20:30 – Queen vs ABBA
- 18 giugno, 22:15 – Hans Zimmer e colonne sonore
- 24 giugno, 20:30 – Le Quattro Stagioni di Vivaldi
- 25 giugno, 20:30 – Coldplay & Imagine Dragons
- 25 giugno, 22:15 – Le Quattro Stagioni di Vivaldi
- 1 luglio, 20:30 – Coldplay & Imagine Dragons
- 1 luglio, 22:15 – Queen
- 2 luglio, 20:30 – Le Quattro Stagioni di Vivaldi
- 2 luglio, 22:15 – Coldplay & Imagine Dragons
- 14 luglio, 20:30 – Queen vs ABBA
- 14 luglio, 22:15 – Ennio Morricone e colonne sonore
- 15 luglio, 20:30 – Hans Zimmer e colonne sonore
- 15 luglio, 22:15 – Ennio Morricone e colonne sonore
- 16 luglio, 20:30 – Coldplay & Imagine Dragons
- 12 agosto, 20:30 – Coldplay & Imagine Dragons
- 12 agosto, 22:15 – Hans Zimmer e colonne sonore
- 13 agosto, 20:30 – Le Quattro Stagioni di Vivaldi
- 13 agosto, 22:15 – Queen
Bergamo – Centro Congressi San Giovanni XXIII
- 27 settembre, 19:30 – Ennio Morricone e altre colonne sonore
- 27 settembre, 21:30 – Coldplay & Imagine Dragons
- 24 ottobre, 19:30 – Leggende del Rock
- 24 ottobre, 21:30 – Le Quattro Stagioni di Vivaldi
Roma – Villa Appia Antica
- 24 giugno, 20:30 – Coldplay
- 24 giugno, 22:30 – Queen & The Beatles
- 25 giugno, 20:30 – Einaudi
- 25 giugno, 22:30 – Ennio Morricone e colonne sonore
- 26 giugno, 20:30 – Lucio Dalla e altri
- 26 giugno, 22:30 – Vasco Rossi
- 8 luglio, 20:30 – Pino Daniele
- 8 luglio, 22:30 – Hans Zimmer
- 9 luglio, 20:30 – Queen & The Beatles
- 9 luglio, 22:30 – Coldplay
- 10 luglio, 20:30 – Queen vs ABBA
- 10 luglio, 22:30 – Lucio Dalla e altri
- 22 luglio, 20:30 – Einaudi
- 22 luglio, 22:30 – Vasco Rossi
- 23 luglio, 20:30 – Einaudi
- 23 luglio, 22:30 – Ennio Morricone e colonne sonore
- 24 luglio, 20:30 – Coldplay
- 24 luglio, 22:30 – Lucio Dalla e altri
- 7 agosto, 20:30 – Hans Zimmer
- 7 agosto, 22:30 – Queen & The Beatles
- 9 agosto, 20:30 – Queen vs ABBA
- 9 agosto, 22:30 – Pino Daniele
- 27 agosto, 20:00 – Einaudi
- 27 agosto, 22:00 – Ennio Morricone e colonne sonore
Palermo – Palazzo De Gregorio
- 20 giugno, 20:30 – Ennio Morricone e colonne sonore
- 20 giugno, 22:15 – Coldplay & Imagine Dragons
- 1 agosto, 22:15 – Coldplay & Imagine Dragons
- 2 agosto, 22:15 – Ludovico Einaudi
- 6 settembre, 20:00 – Ludovico Einaudi
Brescia – Castello di Brescia
- 9 luglio, 20:30 – Ennio Morricone e colonne sonore
- 9 luglio, 22:15 – Coldplay & Imagine Dragons
- 6 agosto, 20:30 – Ennio Morricone e colonne sonore
- 6 agosto, 22:15 – Queen
- 20 agosto, 20:30 – Hans Zimmer e colonne sonore
- 20 agosto, 22:15 – Coldplay & Imagine Dragons
Sanremo – Villa Nobel
- 12 giugno, 20:30 – Morricone e colonne sonore
- 12 giugno, 22:30 – Leggende del Rock
- 17 luglio, 20:30 – Einaudi
- 24 luglio, 20:30 – Morricone e colonne sonore
- 24 luglio, 22:30 – Coldplay
- 7 agosto, 20:30 – Morricone e colonne sonore
- 7 agosto, 22:30 – Leggende del Rock
- 21 agosto, 20:30 – Morricone e colonne sonore
- 21 agosto, 22:30 – Coldplay
Bari – Cortile di UNAHOTELS Regina
- 19 giugno, 20:30 – Coldplay & Imagine Dragons
- 19 giugno, 22:30 – Queen vs The Beatles
- 11 luglio, 20:30 – Ludovico Einaudi
- 11 luglio, 22:30 – Lucio Dalla e cantautori
- 7 agosto, 20:30 – Queen vs The Beatles
- 7 agosto, 22:30 – Ennio Morricone e colonne sonore
- 11 settembre, 19:30 – Lucio Dalla e cantautori
- 11 settembre, 21:30 – Ludovico Einaudi
- 4 dicembre, 21:30 – Ennio Morricone e colonne sonore
Salerno – Chiostro Museo Diocesano
- 5 luglio, 20:00 – Pino Daniele e altri
Pescara – Aurum
- 18 luglio, 20:30 – Coldplay & Imagine Dragons
Siracusa – Il Faraone
- 26 agosto, 20:00 – Ludovico Einaudi
- 26 agosto, 21:45 – Coldplay vs Imagine Dragons
Viareggio – Principino
- 11 giugno, 20:00 – Ennio Morricone e colonne sonore
- 11 giugno, 22:00 – Leggende del Rock
- 10 luglio, 20:00 – Ennio Morricone e colonne sonore
- 10 luglio, 22:00 – Coldplay
- 7 agosto, 20:00 – 883
- 7 agosto, 22:00 – Leggende del Rock
Photo Credits: Ufficio Stampa Fever