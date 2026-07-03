Estate 2026 tra musica e viaggi: Fever, Trenord e Candlelight accendono l’Italia con concerti in location da sogno.

Siamo davanti ad un’estate 2026 fatta di musica, viaggi e atmosfere da ricordare: Fever e Trenord uniscono l’idea del viaggio a quella dell’esperienza culturale, mentre Candlelight accende alcune delle location più suggestive d’Italia. Tra candele, concerti e luoghi iconici da scoprire in giro per lo Stivale e le sue isole, la bella stagione diventa l’occasione per scoprire il Paese attraverso serate speciali.

Candlelight Summer, la musica entra nei luoghi più belli d’Italia

La nuova stagione estiva di Candlelight trasforma dodici città italiane in palcoscenici a cielo aperto o in cornici storiche dal fascino scenografico. Castelli, ville, chiostri, terrazze e cortili diventano spazi immersivi, illuminati da migliaia di candele, dove la musica dal vivo incontra il piacere della scoperta.

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Il viaggio attraversa l’Italia da Torino a Roma, da Como a Palermo, passando per Milano, Brescia, Sanremo, Bari, Salerno, Pescara, Siracusa e Viareggio. Ogni città porta con sé un’identità diversa: la solennità di un castello, l’eleganza di una villa, il respiro di un chiostro o la leggerezza di una serata estiva in Versilia.

Il programma alterna grandi classici e omaggi contemporanei. Ci sono omaggi a Vivaldi, Ennio Morricone, Hans Zimmer e Ludovico Einaudi, ma anche Queen, ABBA, Coldplay, Imagine Dragons, Vasco Rossi, Lucio Dalla, Pino Daniele e Cesare Cremonini.

La novità più pop è l’arrivo degli 883 in versione acustica, perfetta per il format Candlelight: brani notissimi, ma ripensati in una dimensione più intima. Il risultato è un’estate culturale accessibile e scenografica, dove il concerto non è solo ascolto, ma esperienza.

Torino – Castello di Collegno

24 giugno, 20:30 – Tributo a Vasco Rossi

24 giugno, 22:30 – Queen & ABBA

25 giugno, 20:30 e 22:30 – Tributo a Einaudi

26 giugno, 20:30 – Tributo a Lucio Dalla e altri

26 giugno, 22:30 – Coldplay & Imagine Dragons

22 luglio, 20:30 – Tributo a Einaudi

22 luglio, 22:30 – Queen & ABBA

23 luglio, 20:30 – Tributo a Einaudi

24 luglio, 20:30 – Queen & ABBA

24 luglio, 22:30 – Coldplay & Imagine Dragons

26 agosto, 20:30 – Tributo a Vasco Rossi

26 agosto, 22:30 – Queen & ABBA

27 agosto, 20:30 – Tributo a Einaudi

Milano – Villa Clerici

27 giugno, 20:30 – Queen e Beatles

27 giugno, 22:15 – Vasco Rossi

11 luglio, 20:30 – Cesare Cremonini

11 luglio, 22:30 – Coldplay

18 luglio, 20:30 – Ludovico Einaudi

18 luglio, 22:30 – Queen e Beatles

29 agosto, 20:00 – Vasco Rossi

29 agosto, 22:00 – Ludovico Einaudi

6 settembre, 22:00 – Ludovico Einaudi

Milano – Terme De Montel

2 luglio, 20:30 – Queen e ABBA

2 luglio, 22:30 – Coldplay & Imagine Dragons

6 agosto, 20:30 – Hans Zimmer

6 agosto, 22:30 – Coldplay & Imagine Dragons

Como – Terrazza 241

18 giugno, 20:30 – Queen vs ABBA

18 giugno, 22:15 – Hans Zimmer e colonne sonore

24 giugno, 20:30 – Le Quattro Stagioni di Vivaldi

25 giugno, 20:30 – Coldplay & Imagine Dragons

25 giugno, 22:15 – Le Quattro Stagioni di Vivaldi

1 luglio, 20:30 – Coldplay & Imagine Dragons

1 luglio, 22:15 – Queen

2 luglio, 20:30 – Le Quattro Stagioni di Vivaldi

2 luglio, 22:15 – Coldplay & Imagine Dragons

14 luglio, 20:30 – Queen vs ABBA

14 luglio, 22:15 – Ennio Morricone e colonne sonore

15 luglio, 20:30 – Hans Zimmer e colonne sonore

15 luglio, 22:15 – Ennio Morricone e colonne sonore

16 luglio, 20:30 – Coldplay & Imagine Dragons

12 agosto, 20:30 – Coldplay & Imagine Dragons

12 agosto, 22:15 – Hans Zimmer e colonne sonore

13 agosto, 20:30 – Le Quattro Stagioni di Vivaldi

13 agosto, 22:15 – Queen

Bergamo – Centro Congressi San Giovanni XXIII

27 settembre, 19:30 – Ennio Morricone e altre colonne sonore

27 settembre, 21:30 – Coldplay & Imagine Dragons

24 ottobre, 19:30 – Leggende del Rock

24 ottobre, 21:30 – Le Quattro Stagioni di Vivaldi

Roma – Villa Appia Antica

24 giugno, 20:30 – Coldplay

24 giugno, 22:30 – Queen & The Beatles

25 giugno, 20:30 – Einaudi

25 giugno, 22:30 – Ennio Morricone e colonne sonore

26 giugno, 20:30 – Lucio Dalla e altri

26 giugno, 22:30 – Vasco Rossi

8 luglio, 20:30 – Pino Daniele

8 luglio, 22:30 – Hans Zimmer

9 luglio, 20:30 – Queen & The Beatles

9 luglio, 22:30 – Coldplay

10 luglio, 20:30 – Queen vs ABBA

10 luglio, 22:30 – Lucio Dalla e altri

22 luglio, 20:30 – Einaudi

22 luglio, 22:30 – Vasco Rossi

23 luglio, 20:30 – Einaudi

23 luglio, 22:30 – Ennio Morricone e colonne sonore

24 luglio, 20:30 – Coldplay

24 luglio, 22:30 – Lucio Dalla e altri

7 agosto, 20:30 – Hans Zimmer

7 agosto, 22:30 – Queen & The Beatles

9 agosto, 20:30 – Queen vs ABBA

9 agosto, 22:30 – Pino Daniele

27 agosto, 20:00 – Einaudi

27 agosto, 22:00 – Ennio Morricone e colonne sonore

Palermo – Palazzo De Gregorio

20 giugno, 20:30 – Ennio Morricone e colonne sonore

20 giugno, 22:15 – Coldplay & Imagine Dragons

1 agosto, 22:15 – Coldplay & Imagine Dragons

2 agosto, 22:15 – Ludovico Einaudi

6 settembre, 20:00 – Ludovico Einaudi

Brescia – Castello di Brescia

9 luglio, 20:30 – Ennio Morricone e colonne sonore

9 luglio, 22:15 – Coldplay & Imagine Dragons

6 agosto, 20:30 – Ennio Morricone e colonne sonore

6 agosto, 22:15 – Queen

20 agosto, 20:30 – Hans Zimmer e colonne sonore

20 agosto, 22:15 – Coldplay & Imagine Dragons

Sanremo – Villa Nobel

12 giugno, 20:30 – Morricone e colonne sonore

12 giugno, 22:30 – Leggende del Rock

17 luglio, 20:30 – Einaudi

24 luglio, 20:30 – Morricone e colonne sonore

24 luglio, 22:30 – Coldplay

7 agosto, 20:30 – Morricone e colonne sonore

7 agosto, 22:30 – Leggende del Rock

21 agosto, 20:30 – Morricone e colonne sonore

21 agosto, 22:30 – Coldplay

Bari – Cortile di UNAHOTELS Regina

19 giugno, 20:30 – Coldplay & Imagine Dragons

19 giugno, 22:30 – Queen vs The Beatles

11 luglio, 20:30 – Ludovico Einaudi

11 luglio, 22:30 – Lucio Dalla e cantautori

7 agosto, 20:30 – Queen vs The Beatles

7 agosto, 22:30 – Ennio Morricone e colonne sonore

11 settembre, 19:30 – Lucio Dalla e cantautori

11 settembre, 21:30 – Ludovico Einaudi

4 dicembre, 21:30 – Ennio Morricone e colonne sonore

Salerno – Chiostro Museo Diocesano

5 luglio, 20:00 – Pino Daniele e altri

Pescara – Aurum

18 luglio, 20:30 – Coldplay & Imagine Dragons

Siracusa – Il Faraone

26 agosto, 20:00 – Ludovico Einaudi

26 agosto, 21:45 – Coldplay vs Imagine Dragons

Viareggio – Principino

11 giugno, 20:00 – Ennio Morricone e colonne sonore

11 giugno, 22:00 – Leggende del Rock

10 luglio, 20:00 – Ennio Morricone e colonne sonore

10 luglio, 22:00 – Coldplay

7 agosto, 20:00 – 883

7 agosto, 22:00 – Leggende del Rock

Photo Credits: Ufficio Stampa Fever