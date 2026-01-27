Il 2 febbraio si celebra la Candelora, festa della luce: anche a Roma il rito della benedizione delle candele è ancora vivo e sentito.

Il 2 febbraio la tradizione cattolica celebra una delle feste più importanti ma forse meno conosciute dell’anno: la Candelora, ovvero la festa della luce: anche a Roma la celebrazione è viva e si rinnova con un rito carico di significato come quello della benedizione delle candele. Non si tratta soltanto di una rievocazione simbolica, né tantomeno di un’espressione folcloristica, bensì di una pratica ancora profondamente radicata nello spirito religioso della Capitale.

LEGGI ANCHE: Cinque capolavori dell’arte che raccontano il Carnevale e le sue maschere

Candelora: dove avviene la benedizione delle candele a Roma

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Tra i luoghi più significativi di Roma nei quali si celebra la benedizione delle candele c’è Basilica di Santa Maria Maggiore, storicamente legata al culto mariano e alla liturgia della Candelora. Qui la benedizione delle candele accompagna le celebrazioni del mattino, in un contesto che rende visibile il cuore della festa: la luce che entra nella storia e vince il buio. L’atmosfera è solenne ma raccolta, e il rito resta fedele a una tradizione che si rinnova ogni anno.

LEGGI ANCHE: — Candelora a Roma: quando il sole “sceglie” la sua stagione (e lo fa in questa basilica). Il piccolo segreto che accadrà il 2 Febbraio

Un altro luogo da tenere a mente è la Basilica di San Giovanni in Laterano, la cattedrale di Roma, dove la Candelora assume un carattere comunitario molto forte: i fedeli portano le proprie candele o le ricevono all’ingresso, partecipando alla benedizione prima dell’inizio della messa.

Oltre alle grandi basiliche, la benedizione delle candele si svolge in molte parrocchie di quartiere, soprattutto nelle chiese dedicate a Santa Maria o gestite da ordini religiosi. Qui la Candelora mantiene il suo volto più autentico: i fedeli portano le candele da casa, le fanno benedire e le conservano per tutto l’anno.

A Roma, la candela benedetta è tradizionalmente chiamata “candela bona”. Veniva accesa durante temporali, malattie o momenti difficili, come segno di protezione e speranza. È proprio questo legame tra rito liturgico e vita quotidiana che rende la Candelora una tradizione ancora viva: silenziosa, discreta, ma profondamente radicata nel cuore della Città Eterna.

Photo Credits: Shutterstock