Canapa Mundi 2020 – A Roma la fiera sulla canapa aperta a tutti

Tutti gli eventi e le novità di Canapa Mundi 2020 raccontate dall'organizzatore Gennaro Maulucci nella nostra intervista.

Canapa Mundi 2020 approda a Roma dal 21 al 23 Febbraio. Tre giorni di eventi, esposizione, market, musica e formazione alla Nuova Fiera di Roma, per grandi e piccini. Abbiamo intervistato l’organizzatore Gennaro Maulucci che ci ha raccontato tutte le novità di questa VI edizione.

Canapa Mundi 2020 vetrina internazionale per i romani

Un’edizione molto ricca – ci anticipa Maulucci; il cambio location garantirà l’aumento di espositori e delle aree dedicate a workshop e mostre artistiche. Numerosi i grow-shop romani presenti all’evento.

Maulucci precisa che Canapa Mundi è soprattutto una fiera internazionale “pertanto gli espositori romani avranno a disposizione una bella vetrina della quale approfittare”.

Maulucci ci informa poi di un fatto scaturito da recenti provvedimenti statali. Infatti – a differenza delle precedenti edizioni – gli espositori non potranno vendere o regalare cartine, cartine arrotolate e filtri arrotolati per effetto dell’Art 81 della Legge di bilancio. Infatti questo articolo della Legge di bilancio sottopone questi articoli a Monopolio di stato e vendibili al pubblico solo da rivendite autorizzate dai monopoli, denominati in Italia Tabaccai.

“È un peccato – spiega Maulucci – perchè spesso i nostri espositori li univano come gadget omaggio ai loro acquirenti. Tuttavia abbiamo mandato a tutti i partecipanti un avviso in cui ricordiamo la norma e in compenso in fiera saranno presenti tutte le novità sui vaporizzatori”.

Cultura, storia e innovazione: una pianta che continua a sorprendere

Oltre alla conferenza annuale sulla canapa, in cui studiosi e esperti di tutto il mondo discuteranno i progressi e le scoperte inerenti al mondo della canapa, ognuno nel proprio settore, le giornate proseguiranno fra esposizioni, intrattenimento e formazione.

“Coltivazione biologica di canapa”, “Disegno su carta di canapa”, “Gioielli in canapa” e “Laboratorio di intreccio” sono solo alcuni fra i workshop di questa edizione.

Canapa Mundi 2020 è anche family friendly: garantita l’area bimbi per i più piccini e – di sicuro interesse per i più giovani – saranno allestite mostre artistiche e il Museo della Canapa.

“Un museo che lega la tradizione italiana alla coltivazione della canapa e risveglia anche negli anziani ricordi della loro infanzia, quando gli oggetti di canapa erano di uso quotidiano”

Canapa Mundi 2020 – IV edizione dal 21 al 23 Febbraio vi aspetta alla Nuova Fiera di Roma. Per tutte le informazioni su orari e biglietti, potete visitare il sito ufficiale.