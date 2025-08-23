Avete mai sentito parlare del campo di girasoli a Viterbo? E’ un luogo magico e suggestivo: un mare giallo a pochi km da Roma

A circa un’ora e mezza da Roma, precisamente a Viterbo, vi è un campo di girasoli accessibile a tutti. E’ aperto soltanto nel periodo della fioritura ed è ricco di fiori di ogni colore e non solo quelli classici che siamo abituati a vedere in altre parti.

Lo chiamano il mare giallo dove immergersi e lasciarsi trasportare dalle onde.

Campo di girasoli a Viterbo, tutti i dettagli sul mare giallo a pochi km da Roma

Il campo dei girasoli ospita circa 15 varietà dalle diverse tonalità come l’arancione, rosso, vaniglia, bianco e rosa. Il posto di trova nel cuore della Tuscia, a Viterbo, e nel periodo della fioritura accoglie milioni di persone provenienti da ogni parte del mondo.

Amanti dei fiori e dei colori, preparatevi! Il Parco dei Girasoli di Tuscia Flower a Viterbo ha riaperto i battenti, regalandoci un’esplosione di bellezza da non perdere.

Passeggiate tra filari di girasoli ornamentali di ogni sfumatura: arancioni, rossi, vaniglia, bianchi, rosa e ovviamente i classici gialli. Un vero tripudio di colori che vi lascerà senza fiato!

Raccogliete i vostri fiori preferiti con il metodo pick-up e portateli a casa come ricordo di questa giornata speciale. Il prezzo d’ingresso include già 4 fiori in omaggio, ma potrete acquistarne altri liberamente.

Oltre ai girasoli, potrete ammirare anche gladioli e dalie di diverse varietà, per un’esperienza floreale ancora più ricca.

E per completare la giornata, un’area ristoro vi accoglierà con deliziose proposte per una pausa golosa. Nel weekend, dalle 9 a tarda notte (su prenotazione), potrete anche pranzare o cenare in un’atmosfera magica.

Portate con voi i bambini: adoreranno correre tra i fiori e raccogliere i loro girasoli preferiti!

Per tutte le informazioni su orari, ingressi e prenotazioni, visitate il sito web: https://www.tusciaflower.it/

Non perdete questa occasione unica di immergervi in un mondo di colori e profumi!

Colori, relax e tranquillità, un pic nic e tanto altro renderanno l’esperienza ancora più speciale.

