A Roma riapre il corridoio verde del Campidoglio: recuperato il pergolato ottocentesco, tra natura, storia e vista sulla cordonata.

A Roma, al Campidoglio torna accessibile il corridoio verde, un luogo naturalista dal forte valore storico e paesaggistico. Il recupero del pergolato ottocentesco restituisce alla città un percorso ombreggiato e suggestivo, affacciato sulla cordonata capitolina. Un intervento che riporta alla luce un elemento poco noto ma profondamente legato all’identità urbana, nel quale si mescolano natura, architettura e memoria.

Riapre il corridoio verde del Campidoglio: un percorso ottocentesco tra funzione e bellezza

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Il corridoio verde del Campidoglio nasce alla fine dell’Ottocento come risposta concreta a un’esigenza climatica e urbana: offrire un accesso alternativo al colle capitolino durante i mesi più caldi. Progettato nel 1878 dall’architetto Gioacchino Ersoch e realizzato nel 1881, il pergolato si sviluppa accanto alla celebre cordonata, con una struttura leggera fatta di arcate e elementi in ferro.

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Nel tempo, questo spazio ha assunto un valore più intimo e meno monumentale rispetto ad altri luoghi del Campidoglio: un passaggio silenzioso, immerso nel verde, che racconta una Roma più raccolta. Qui, tra allori, cipressi e rose, si conserva una dimensione quasi nascosta, lontana dai grandi flussi turistici ma capace di evocare una relazione autentica tra città e natura.

L’intervento di riqualificazione ha agito su due livelli: strutturale e paesaggistico. Le componenti metalliche originarie sono state recuperate e consolidate, mentre il piano in sampietrino è stato ripristinato per garantire continuità e sicurezza. A completare l’opera, un nuovo sistema di illuminazione segnapasso, pensato per rendere il percorso fruibile anche nelle ore serali.

Parallelamente, grande attenzione è stata dedicata al verde, vero protagonista del pergolato. Il glicine, simbolo della primavera romana, è stato valorizzato con nuove piantumazioni e interventi mirati di potatura. Il risultato è un ambiente in grado non solo di restituire bellezza, ma anche di contribuire al benessere urbano, mitigando le temperature nel centro storico.

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