L’autunno 2025 è ormai entrato nel vivo e, piano piano, si avvicina anche il periodo di Halloween e la mania per l’ortaggio simbolo di questa festività, nonché dell’intera stagione: la zucca. Sai che a Roma e dintorni è possibile immergersi in alcuni interessanti contesti tra zucche colorate, balle di fieno e meravigliose scenografie autunnali? Sono diversi infatti i campi di zucche alle porte delle capitale che, in questo periodo dell’anno, si trasformano sia in parchi a tema per grandi e piccini che in veri e propri set fotografici instagrammabili dove l’arancione regna sovrano! Non ci resta che andare alla loro scoperta!

Pumpkin Patch a Roma World: la fattoria delle zucche

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Il primo campo di zucche che troviamo vicino alla capitale si trova a Roma World, che dal 4 ottobre al 2 novembre 2025 si trasforma in un villaggio autunnale pieno di decorazioni e atmosfere fiabesche.

Alla “Fattoria delle Zucche” potrai scegliere la tua zucca, decorarla o intagliarla nei laboratori (previsti in orari tipo 12:30, 14:00, 16:30), immergerti tra balle di fieno e installazioni a tema, e goderti attrazioni come spettacoli, giochi nel bosco e visite guidate.

Le Zucche di Barbabianca a Torrimpietra

Anche “Le Zucche di Barbabianca” presso l’Azienda Agricola Torre in Pietra Carandini apre le porte del suo pumpkin patch dal 27 settembre al 2 novembre 2025 durante i weekend, con un’apertura straordinaria prevista per il 31 ottobre.

L’evento include un “Villaggio delle Zucche” con allestimenti, animali della fattoria, giochi tradizionali, labyrinth di mais e un’area Pumpkin Patch per selezionare la zucca da decorare o intagliare.

Il biglietto “Ingresso + Laboratorio” costa circa 15 euro (incluso 1 zucca + attività di decorazione), mentre l’ingresso semplice al Villaggio costa 8 euro.

La fattoria della Zucca a Roma Nord

La Fattoria della Zucca, situata tra Sacrofano e Prima Porta, è forse uno dei pumpkin patch più grandi e completi ai margini nord di Roma. Per il 2025 rimarrà aperta nei sabato e domenica dal 27 settembre al 2 novembre, oltre a venerdì 31 ottobre.

All’interno troverai: centinaia di zucche da scegliere, laboratori di pittura e intaglio, spettacoli, attività per i più piccoli come percorsi, mini-trattori e aree giochi.

Accordi Land a Nepi: il pumpkin patch gratuito

Se cerchi un campo di zucche vicino Roma completamente gratuito, Accordi Land a Nepi è l’ideale. L’azienda agricola Accordi ha infatti annunciato una modalità free entry per vivere la magia delle zucche in famiglia, grandi e piccini.

Il campo non richiede biglietto d’ingresso: l’accesso è gratuito, conviviale e pensato per diffondere il fascino autunnale dell’azienda agricola.

Saranno organizzate anche attività opzionali come i laboratori e le guide alle decorazioni, ma la porta d’ingresso è aperta a tutti: è perfetto se vuoi girare liberamente, scegliere il tuo angolo per fare foto senza fretta, respirare l’aria di campagna e magari scoprire varietà differenti di zucche ornamentali.

Photo Credits: Alessia Malorgio