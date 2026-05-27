A un’ora da Roma, il Lazio profuma di Provenza: campi di lavanda, borghi e filari viola per una gita estiva da cartolina.

A poco più di un’ora da Roma, il Lazio nasconde uno dei suoi scenari estivi più sorprendenti: campi di lavanda così intensi e profumati da ricordare la Provenza. Tra filari viola, paesaggi di campagna e borghi storici, questa meta è diventata una delle più amate da chi cerca una gita diversa, fotografica e immersa nella natura, senza allontanarsi troppo dalla Capitale.

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Tuscania, la Provenza del Lazio tra fiori e storia: a poco più di un’ora da Roma i campi di lavanda più belli d’Italia

Il cuore di questo spettacolo si trova a Tuscania, nella Tuscia viterbese, dove tra giugno e luglio la campagna si colora di viola. La fioritura della lavanda raggiunge in genere il momento più scenografico tra la fine di giugno e i primi giorni di luglio, quando la luce estiva rende i campi particolarmente fotogenici. Il paesaggio, con le colline vulcaniche, gli ulivi e il cielo terso, crea un effetto che richiama subito le immagini più iconiche della Provenza.

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Tuscania, però, non è solo natura. Il borgo unisce mura medievali, scorci sul tufo, chiese romaniche e una tradizione erboristica antica, legata anche alla coltivazione della Lavandula officinalis nell’area dell’Abbazia di San Giusto.

Da Roma il modo più pratico per raggiungere Tuscania è l’auto: il viaggio dura circa 90-100 minuti, passando dall’A1 fino a Orte e poi proseguendo verso la Tuscia. Una volta arrivati, la visita può unire passeggiate tra i filari, aziende agricole, punti panoramici e centro storico. Attenzione, però, ricordatevi che molti campi di lavanda sono privati: l’accesso va sempre autorizzato o prenotato.

Nel periodo della Festa della Lavanda, tradizionalmente tra fine giugno e inizio luglio, il borgo si anima inoltre con mercatini, prodotti artigianali, oli essenziali, saponi, miele, laboratori, picnic e dimostrazioni di distillazione.

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