Un cartello indica “100 km dalla tomba di Pietro”: sembra il Cammino di Santiago, ma è sulla Via Francigena. Ecco cosa significa davvero.

Passeggiando tra i borghi e le strade storiche nei dintorni di Roma, può capitare di imbattersi in un cartello curioso: “100 km dalla tomba di Pietro”. Un’indicazione che ricorda i segnali dei grandi cammini europei dei pellegrini. Ma cosa significa davvero? E perché si trova proprio qui, lungo uno dei percorsi più antichi d’Europa? Cerchiamo di capire per quale motivo anche Roma ha il suo “cammino di Santiago”.

La Via Francigena e il “conto alla rovescia” verso Roma

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Il cartello sui 100 km dalla tomba di Pietro è un segnale preciso legato alla Via Francigena, uno dei principali itinerari di pellegrinaggio medievale. La scritta indica la distanza che separa il punto in cui ci si trova dalla Basilica di San Pietro, meta finale del cammino.

Proprio come accade lungo il Cammino di Santiago, questi indicatori servono a scandire il viaggio e a dare ai pellegrini un senso di progressione. Non si tratta solo di chilometri, ma di un’esperienza spirituale e culturale che attraversa secoli di storia, collegando l’Europa a Roma attraverso sentieri, borghi e paesaggi rimasti in gran parte intatti.

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Il cartello dei 100 km si trova a Montefiascone, in provincia di Viterbo, una delle tappe più importanti della Via Francigena. Qui il percorso assume un significato particolare: è come una soglia simbolica, un punto in cui Roma diventa improvvisamente “vicina” agli occhi del pellegrino.

Nel Medioevo, arrivare a questo punto significava essere ormai a un passo dalla meta, dopo settimane o mesi di viaggio. Oggi, quel cartello continua a raccontare la stessa emozione, anche se spesso passa inosservato ai turisti. È un dettaglio discreto, ma in grado di evocare un intero universo fatto di fede, fatica e attesa.

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