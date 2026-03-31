A 1h30 da Roma, il Cammino del Salto: 100 km tra natura e borghi, un’esperienza slow che ricorda Santiago senza bisogno di andare lontano.

A poco più di un’ora e mezza da Roma c’è un percorso che in pochi conoscono, un cammino che arriva al Lago del Salto e che richiama le atmosfere dei grandi cammini europei, ma senza bisogno di lunghi viaggi per il mondo. È un itinerario di circa 100 km che si snoda tra natura e piccoli borghi, suddiviso in più tappe e pensato per chi cerca un’esperienza lenta, immersiva e a contatto con il territorio.

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Il Cammino del Salto: un anello tra natura e silenzio a un’ora e mezza da Roma

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Il Cammino del Salto è un percorso ad anello di circa 100 km che circonda il Lago del Salto, nel cuore del Cicolano, in provincia di Rieti. Nato ufficialmente nel 2024, attraversa paesaggi ancora incontaminati, tra boschi, alture e scorci panoramici che ricordano le grandi rotte del trekking europeo.

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Il punto di partenza è Peschieta, frazione di Fiamignano, e l’intero itinerario è pensato per chi desidera vivere un’esperienza di “slow travel”, lontano dai flussi turistici più affollati.

Il cammino si articola in sei tappe principali, ciascuna con caratteristiche diverse. Dalla prima tratta tra Peschieta e Fiamignano, che tocca borghi e santuari, si passa a percorsi che attraversano luoghi suggestivi come la Rocca di Beatrice Cenci e la Diga del Salto, fino a panorami spettacolari su tutto il lago. Tra le tappe più affascinanti c’è quella immersa nella natura selvaggia del Cicolano, dove si incontra anche la Quercia Bella, uno degli alberi più antichi della zona. Il percorso si chiude tornando al punto di partenza, con la possibilità di ottenere un attestato finale: un dettaglio che rende l’esperienza ancora più simile ai grandi cammini come quello di Santiago.

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