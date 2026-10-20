È arrivato il momento di salutare l’ora legale e prepararsi al ritorno dell’ora solare. Il cambio ora 2026 è fissato per la notte tra sabato 24 e domenica 25 ottobre, quando bisognerà spostare le lancette indietro di un’ora. Un appuntamento che si ripete ogni autunno e che porta con sé una piccola buona notizia: si potrà dormire un’ora in più. Ma non mancheranno i cambiamenti nella vita quotidiana, con più luce al mattino e il buio che arriverà prima nel pomeriggio.

Il passaggio segna la fine dei sette mesi di ora legale, iniziati lo scorso 29 marzo. Nonostante il dibattito sull’abolizione del cambio stagionale continui a livello europeo, anche nel 2026 il calendario resta quello tradizionale. Ecco quando cambierà l’ora, quali dispositivi bisogna regolare e che cosa succede al nostro organismo.

Cambio ora 2026, quando spostare le lancette indietro

La data da segnare sul calendario è domenica 25 ottobre 2026. Il cambio avverrà durante la notte: quando gli orologi segneranno le 3:00, bisognerà tornare alle 2:00. In questo modo si guadagnerà un’ora di sonno, almeno sulla carta, perché le abitudini di riposo non sempre si adeguano immediatamente al nuovo orario.

Il passaggio avverrà in tutta Italia secondo il calendario previsto per l’alternanza tra ora legale e ora solare. Quest’ultima resterà in vigore per i mesi invernali, fino al successivo cambio previsto nella notte tra sabato 27 e domenica 28 marzo 2027, quando le lancette torneranno avanti di un’ora.

Quali orologi bisogna cambiare manualmente?

La buona notizia è che, nella maggior parte dei casi, non sarà necessario fare nulla. Smartphone, tablet, computer e smartwatch collegati alla rete aggiornano automaticamente l’orario, purché le impostazioni siano configurate correttamente.

Diverso il discorso per gli orologi analogici, le sveglie tradizionali e gli apparecchi dotati di display non connessi: in questi casi sarà necessario intervenire manualmente, spostando le lancette indietro di 60 minuti. È consigliabile controllare anche gli orologi di alcuni elettrodomestici e delle automobili meno recenti.

Per evitare confusioni con gli appuntamenti della domenica mattina, può essere utile verificare in anticipo che tutti gli orologi segnino l’ora corretta.

Con il ritorno all’ora solare le giornate sembreranno più corte

Il cambio dell’ora modifica la distribuzione della luce naturale durante la giornata. Con il ritorno all’ora solare il sole sorgerà prima secondo l’orario dell’orologio, mentre il tramonto sarà anti

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