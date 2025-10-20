Occorre spostare le lancette per tornare all’ora solare

Iscriviti alla Newsletter Funweek Roma, è gratis! Ti suggeriremo gli eventi da non perdere a Roma, clicca qui>>

Nella notte tra sabato 25 e domenica 26 ottobre 2025, alle 3:00 del mattino, le lancette degli orologi dovranno essere spostate indietro di un’ora, segnando così le 2:00.

Un passaggio che ci regalerà un’ora di sonno in più, ma che porterà con sé giornate visibilmente più corte, con il sole che tramonterà prima.

Perché cambiamo l’ora?

L’adozione dell’ora legale e del successivo ritorno all’ora solare risale alla Prima Guerra Mondiale, introdotta come misura di risparmio energetico. L’idea era (ed è ancora oggi) quella di sfruttare al meglio la luce naturale per ridurre i consumi di energia elettrica.



Leggi anche: — Roma saluta l’estate: l’equinozio d’autunno segna l’inizio della stagione fresca

Con l’ora legale si guadagna un’ora di luce alla sera, mentre con l’ora solare si torna al cosiddetto “tempo naturale”, sincronizzato con il fuso orario e il movimento del sole.

Negli ultimi anni, però, questa pratica è finita spesso al centro del dibattito: da una parte chi sottolinea i vantaggi economici e ambientali, dall’altra chi evidenzia i disagi per la salute.

Il cambio dell’ora non è solo una questione di orologi, ma tocca anche il nostro orologio biologico.

Un’ora di sonno in più : almeno la prima notte sarà più riposante.

: almeno la prima notte sarà più riposante. Più buio alla sera : il sole tramonterà prima, con un impatto sull’umore di chi soffre di stagionalità o “winter blues”.

: il sole tramonterà prima, con un impatto sull’umore di chi soffre di o “winter blues”. Sbalzi nel ritmo circadiano : il corpo impiega alcuni giorni ad adattarsi, con possibili effetti su concentrazione, energia e qualità del sonno.

: il corpo impiega alcuni giorni ad adattarsi, con possibili effetti su concentrazione, energia e qualità del sonno. Effetto sulle abitudini quotidiane: più luce al mattino può favorire la produttività, ma le giornate più corte rendono meno piacevoli le ore dopo il lavoro o la scuola.

Alcuni studi hanno persino collegato i cambi d’orario a un lieve aumento di stress, incidenti stradali e cali di produttività nei giorni immediatamente successivi.

Perché si passa dall’Ora Legale all’Ora Solare?

L’ora solare è il risultato di una sincronizzazione degli orologi in diverse località geografiche all’interno di un fuso orario. Il tempo così impostato viene così definito Tempo Universale.

Perché è importante l’Ora Legale

L’idea di introdurre l’ora legale nasce dal bisogno di ottimizzare l’uso della luce solare al fine di ottenere un risparmio nel consumo di energia, tema molto sentito in particolare durante la crisi energetica degli anni 60 e 70.

Il concetto alla base è di sfruttare l’allungamento delle giornate anticipando l’inizio della vita produttiva del paese, in primavera ed estate il sole sorge prima delle 6 del mattino ma tipicamente gli italiani si svegliamo verso le 7; spostando di un’ora l’orario si riesce comunque ad avere la luce naturale al mattino e si guadagna un’intera ora di luce per la sera ritardando il consumo di energia elettrica per l’illuminazione.

Le ragioni del cambio sono quindi principalmente due: con l’ora legale da una parte si risparmia energia, dall’altra si beneficia di un maggior numero di ore di luce solare (e quindi si risparmia anche sulla bolletta dell’energia!)

Fonte: http://www.uniquevisitor.it/

Vorreste abolire l’ora Solare?

Secondo un’indagine del Codacons, gli italiani sono “equamente divisi tra chi è favorevole all’ora legale e chi vorrebbe la sua eliminazione. Su 500 intervistati il campione si è spaccato esattamente a metà: 50% contrario all’introduzione […] e 50% favorevole”. Al contempo, però, l’80% dello stesso campione (abbastanza piccolo, per la verità) si è pronunciato a favore della proposta di abolire l’ora solare, modificando la direttiva 2000/84/Ce e mantenendo l’ora legale tutto l’anno, con lo scopo di “evitare definitivamente il disagio e il costo del cambio di orario, che sicuramente c’è, per quanto nessuno l’abbia ancora quantificato”

E voi? Siete favorevoli o contrari all’Ora Solare?